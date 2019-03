WOBI, la cita con la transformación digital

Con la presencia de ponentes internacionales, expertos en temas de transformación digital, se realizará por primera vez en Medellín “WOBI on Digital Transformation”, evento presentado por la Alcaldía de Medellín y organizado por WOBI.

WOBI on Digital Transformation busca reunir a más de 400 líderes y empresarios para que a través de nuevas ideas puedan abordar los desafíos relacionados con la transformación digital en sus empresas.





La lista de conferencistas internacionales está compuesta por: Nathan Furr, profesor en INSEAD y experto en el área de estrategia tecnológica, transformación digital e innovación. Ha trabajado con clientes como Google, Sony, Johnson and Johnson, entre otros. También estará en Medellín Charlene Li, líder mundial en negocios y tecnología disruptiva. Es la principal analista en Altimeter, y la autora del libro Open Leadership, bestseller de The New York Times. Li es frecuentemente citada por los principales medios de comunicación del mundo como The Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, Reuters y The Associated Press, entre otros.

Por medio de las conferencias internacionales estos dos expertos que hacen parte de la primera versión en Colombia de WOBI on Digital Transformation en Medellín, transmitirán a los asistentes la manera cómo se abordan los retos digitales hoy, además de ofrecer acceso a empresas locales y extranjeras que comenzaron a impulsar las transformaciones digitales.

“Hoy es clave que los empresarios piensen diferente en cuanto a la transformación digital ya que es más que sólo el uso de la tecnología en sí, es la oportunidad que tienen de desarrollar, impulsar y hacer crecer sus negocios a través de estrategias digitales, por ejemplo la utilización de la data es de gran valor para las empresas, con ella pueden crear el modelo de negocio de acuerdo a las necesidades del mismo” aseguro Martha Lucía Maldonado, gerente Comercial de WOBI Colombia.





Este evento, presentado por la Alcaldía de Medellín y organizado por WOBI (World of Business Ideas), firma desarrolladora de contenidos de negocios, se llevará a cabo el jueves 14 de marzo en Plaza Mayor y busca seguir proyectando a Medellín como una ciudad que trabaja constantemente los temas de innovación y disrupción digital.

“Hoy somos una ciudad epicentro de grandes eventos, trabajamos por atraer más y mejores eventos que permitan generar desarrollo y dejar conocimiento en nuestra ciudad, en ese sentido el WOBI on Digital Transformation es clave y le seguiremos apostando a este gran espacio tan inspirador y fructífero” destacó Maria Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

WOBI on Digital Transformation ofrecerá a los asistentes la posibilidad de ingresar a tres Workshops en el que participarán Ruta N, PWC y Designit, compañía aliada de Wipro en Colombia, en el que a través de charlas y sesiones de trabajo ayudarán a los asistentes a practicar los conceptos que les han ayudado en sus procesos de transformación digital.