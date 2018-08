Una fusión en crecimiento

TIGO ONE TV es la nueva alternativa de televisión convergente. Los usuarios de televisión avanzada en Colombia tienen la posibilidad de ver contenidos de televisión por cable y video por streaming en una misma plataforma, con un mismo control y desde cualquier pantalla. Con Tigo ONE TV, los consumidores no tendrán que preocuparse por cómo, cuándo y dónde disfrutarán sus contenidos. Además, especialistas colombianos de TigoUne integraron, alrededor de tecnologías world class, plataformas de contenidos de más de 15 proveedores de 8 países, para ofrecer un servicio que se convertirá en la nueva forma de ver televisión para los colombianos.