Un fin de año con buenos números y novedades

La compañía de telefonía Motorola presentó para cerrar su fin de año una actualización general de su línea de productos y un balance de lo que fue para ellos el 2019.

La estabilidad del mercado colombiano fue de gran apoyo para la marca, que presenta un crecimiento aproximado de un punto porcentual al año. Si bien no aparenta ser un gran crecimiento, según Carlo Villamil, gerente general de Motorola Colombia, “Lo más importante es estar en los bolsillos de los colombianos, ya que estamos entre las tres marcas más representativa en telefonía del mercado”.

Adicional a esto, hasta el 2 trimestre de 2019 la marca llevaba tres trimestres continuos presentando rentabilidad positiva, es decir, el balance entre la inversión en la investigación y la adecuación de tecnología es superado por los ingresos alcanzando o superando el punto de equilibro con lo cual la empresa espera ganar tamaño en la participación en el mercado para aumentar sus ganancias.

La empresa ha lanzado siete terminales telefónicas en el segundo semestre de 2019, generando así un notable número de oportunidades para el mercado, en la gama de entrada encontramos al moto e6 play, que entre sus características más novedosas incluye desbloqueo facial, con lo que la empresa lo presenta como su primer equipo en esta gama que incluye esta tecnología.





La familia G, posiblemente la más reconocida de la marca en Colombia, presentó dos nuevos integrantes, el moto g8 plus y el moto g8 play. Con un diseño completamente nuevo, cámara triple de alta tecnología y grandes mejoras en el sonido, la familia moto g continúa ofreciendo características premium y presenta la actualización más importante desde su lanzamiento en 2013.

Los dos equipos de gama superior presentados fueron el motorola one macro y el motorola one Zoom, enfocados en diversos aspectos de la captura fotográfica. El nuevo one macro permite hacer tomas a una distancia mínima de dos centímetros, sin incorporar ningún accesorio, añadiendo un efecto borroso al fondo, totalmente natural, resultante de la óptica aplicada al

Por su parte, el motorola one zoom está equipado con sensor de cámara de 48 MP, tecnología Quad Pixel, estabilización óptica por hardware dual (OIS), Night Vision, lentes especiales para zoom de 8 MP y de ángulo ultra-amplio de 16 MP, y procesamiento basado en IA, aunque lo principal del equipo es el sistema de cuatro cámaras, que ofrece adaptación a diversas situaciones.

El acabado de cristal en 3D de su sección posterior con bordes redondeados elimina huellas y manchas y, al ser impermeable, protege contra derrames y salpicaduras. El logotipo de Motorola que aparece en la sección posterior del teléfono hace las veces de indicador LED y se enciende para anunciar la entrada de mensajes de texto, llamadas y notificaciones. Cuenta con un lector de huellas dactilares integrado en pantalla y un algoritmo de aprendizaje automático y continuo, que va ganando velocidad y precisión a medida que se usa. También cuenta con reconocimiento facial.