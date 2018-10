Un colombiano que transforma el corazón del mundo

La Fundación Jorge Reynolds y la Universidad del Área Andina rindieron un merecido tributo a la vida y obra del científico colombiano.

Con asistencia de numerosas personalidades y con una emotiva agenda, tuvo lugar en el auditorio Pablo Oliveros el homenaje a Jorge Reynolds Pombo, uno de los personajes más calificados y reconocidos por la comunidad científica, no solo del país sino del mundo. Su larga trayectoria, desde la investigación que, al lado de médicos como el Chato Valencia y Alberto Vejarano, lo llevó a crear el primer marca pasos, proyecto que fue adquirido y comercializado por importantes laboratorios y que ha salvado millones de vidas en el mundo.

Hoy, continúa con su investigación y cuenta con un marcapasos menor que un grano de arroz y que toma la energía de la propia actividad del corazón, por lo que es sencillo de instalar, no requiere baterías y su funcionamiento autónomo es lo menos invasivo en su especie. Ya cuenta con el aval de la FDA y el primer paciente al que se le implantará será en Cleveland, en el transcurso de los próximos meses.









Como ingeniero electrónico, se destaca por ser el único miembro de la Academia Nacional de Medicina que no es médico, a pesar de haber recibido más de diez doctorados honoris cause por sus trabajos en torno al corazón, que lo han llevado a recorrer medio mundo como un “Indiana Jones, sin látigo, pero con el mismo espíritu aventurero y dedicación a la sus objetivos, en este caso la ciencia”, de acuerdo con las palabras de Alfredo Palacio, cardiólogo ecuatoriano y ex presidente de dicho país, quien junto con los científicos Jaime Castillo-León y Paolo Lugari, acompañaron a Reynolds en el panel moderado por Diego Molano, ex ministro TIC.

Alfredo Amore Pardo, presidente y artífice de la Fundación Reynolds y José Leonardo Valencia, rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, resaltaron la vida y obra de Reynolds y destacaron su contribución a la ciencia y, sobre todo, a la calidad de vida de millones de seres humanos.