Un buen ancho de banda, aliado para el teletrabajo

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

El teletrabajo era una práctica usual en muchas empresas colombianas, pero ahora ha llegado el momento de que sea aún más relevante.

Por: Hernani Szymanski – Head Product and Application Engineering

De acuerdo con Asomóvil, se estima que en la coyuntura generada por el Covid19 habrá un aumento en el consumo de Internet fijo de un 40%, mientras que el uso de voz móvil crecerá cerca del 50%. El uso de datos también aumentará un 25%, y el tráfico actual de WhatsApp se podría multiplicar por cinco.

Al mencionar teletrabajo y tecnología se está hablando de una combinación entre infraestructura, dispositivos, contenidos y aplicaciones. Desde Furukawa Electric, presentamos algunas recomendaciones para que la conectividad y el ancho de banda sean los mejores aliados durante el teletrabajo.

¿Cómo evitar que la conexión a Internet colapse?

Jerarquizar el Internet: Para evitar cortes durante las videoconferencias de trabajo o llamadas por Internet, se recomienda priorizar el uso de la red. Esta acción se podrá realizar mediante algunas soluciones de conectividad como el router, el cual brindará mayor velocidad de Internet al equipo que el usuario elija (laptop, PC u otro dispositivo).

Conocer el ancho de banda contratado : Hay que tener presente que el ancho de banda que contrata tiene un límite, y cuando se utiliza en su totalidad es cuando se presentan más problemas. Ahora bien, esto no significa que todas las personas en la casa no puedan estar conectadas al mismo tiempo o que deban conectarse “por turnos”. Lo que realmente se debe hacer es utilizar adecuadamente los servicios de acuerdo al horario y las necesidades de cada uno.

Controlar la subida de información: Si se realiza con frecuencia la carga de información (videos, fotos de alta resolución, documentos varios, bases de datos, etc.) en grandes volúmenes, se recomienda hacerlo en la noche, puesto que las personas se encontrarán en su tiempo de descanso y la red estará menos saturada, lo que permitirá hacer la subida de los archivos con más velocidad.

Evitar la conexión de muchos dispositivos a la vez: Si existen muchas personas conectadas a la red, la capacidad del plan o los datos se verán divididos por cuenta del número de dispositivos. Por ejemplo, si el plan es de 20 Megas, se divide por el total de dispositivos conectados. Esto ocasiona que la capacidad y la velocidad por dispositivo disminuyan. Para evitar esto, lo más recomendable es desconectar los dispositivos innecesarios y priorizar sólo a los que se necesite. Así que se aconseja no conectar en paralelo más de 4 dispositivos.

Utilizar la versión móvil de plataformas cuando sea posible: Cuando una página web o una plataforma cuenta con una versión móvil, se recomienda utilizar esta opción, ya que suelen ser aplicaciones más livianas, esto permite reducir significativamente el uso de datos y ayuda a que la conexión sea mejor.

Comprimir archivos: Es recomendable comprimir los documentos antes de enviarlos, ya que los archivos comprimidos suelen pesar mucho menos que los archivos originales.

Disminuir las descargas automáticas: Revisar los ajustes de redes sociales y plataformas de mensajería para que los videos que aparecen en la plataforma solo se reproduzcan si se hace clic sobre ellos.

Fibra óptica, la solución para las operadoras de servicios de telecomunicaciones

Las operadoras de servicios de telecomunicaciones ven la necesidad de que las redes soporten el crecimiento del uso de banda ancha en estos momentos, donde miles de dispositivos están conectados a diferentes redes, ya sean inalámbricas o por cable. Y es aquí donde estas compañías deberán aprovechar para estar alineadas con las necesidades del mercado, la demanda actual y futura de los clientes, realizando inversiones en redes ópticas de acceso convergentes, listas para altas velocidades, baja latencia, calidad de servicio y alta cantidad de dispositivos conectados.

Furukawa brinda para este mercado la solución FTTH (Fiber To The Home, o “fibra hasta el hogar”), en la que la fibra óptica está concebida como el principal elemento de conectividad indispensable en los procesos actuales de digitalización, apta no sólo para soportar las demandas crecientes, sino para enfrentar la rápida evolución tecnológica de las redes y las telecomunicaciones basadas en la transmisión hasta el usuario final.

La solución FTTH permite llevar la fibra óptica hasta el punto de acceso del usuario final, garantizando un efectivo servicio Triple Play (datos, voz y video). Es apropiada para implementarse en cualquier punto donde se encuentre el suscriptor que esté ubicado en construcciones individuales, como residencias, oficinas y condominios horizontales.

En el corto plazo, las operadoras que brinden un servicio con lo mínimo de calidad (velocidad) esperada por los clientes y a un precio razonable, tendrán fuertes ventajas frente a la competencia y garantizarán la fidelidad de sus clientes.