Todo lo que debe saber sobre el E3 – 2019

La cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes de la industria gamer, ha comenzado. Del 11 al 13 de junio se llevará a cabo el E3 2019, exposición en la que las empresas más influyentes del mundo de los videojuegos deleitarán a sus fans con lanzamientos, actualizaciones y nuevas consolas. ¿Está usted completamente enterado de lo que se viene en esta jornada? Si no lo está, no se preocupe, a continuación le contamos todo lo que debe saber sobre este tema.

Por: Sergio A. Peña

Electronic Entetainment Expo, más conocido como E3, es uno de los eventos anuales más importantes de la industria, pues es aquí donde los desarrolladores dan a conocer sus nuevos juegos y actualizaciones para el año. El E3, suele llevarse a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y este año no será la excepción. Sin embargo, esta edición sí tiene una particularidad y es que por primera vez en 24 años, Sony (PlayStation) no asistirá. Más a delante explicaremos las razones de su ausencia.

A pesar de que el evento inicia el 11 de junio, desde el 8, 9 y 10 de junio empezaremos a recibir noticias de compañías como: Electronic Arts (EA), Microsoft, Bandai Namco y Ubisoft. A continuación esta es la programación con las conferencias y principales lanzamientos (horario Colombia):









Electronic Arts: EA confirmó los horarios de lanzamiento a través del EA PLAY, conferencia vía streaming en la que se darán noticias sobre videojuegos como Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, Battlefield V, FIFA 20, Madden NFL 20 y Los Sims 4.





Microsoft: Conscientes de la ausencia de su principal rival Sony, Microsoft aprovechará la oportunidad para hacer una muy buena y completa presentación. Entre sus anuncios, se rumora que podrá venir la sucesora de la Xbox One y recibirémos noticias de Halo Infinite y Gears 5.





Nintendo: Otra de las compañías que le sacará partido a la ausencia de Sony, será Nintendo que presentará sus planes para la Nintendo Switch. Entre los juegos confirmados para el E3 2019 están Pokémon Espada y Escudo y Fire Emblem: Three Houses.





Square Enix: La compañía nipona reveló que algunos de sus nuevos juegos serán anunciados en el E3; entre los más importantes se encuentran: Avengers de Crystal Dynamics y Final Fantasy VII Remake.





Ubisoft: La compañía francesa ha revelado que su conferencia traerá noticias de juegos como: The Division 2, Rainbow Six: Siege, For Honor y Trials Rising.





Bethesda: Aunque no han hecho confirmación oficial de sus lanzamientos, los fans de la compañía esperan recibir noticias de DOOM Eternal, Wolfenstein Youngblood, Starfield y de Eldder Scrolls VI.





PC Gaming: Los gamers de computador no se van a quedar sin recibir buenas noticias. La compañía desarrolladora hará una conferencia virtual en la que espera rebasar la cifra de espectadores, con respecto al año pasado, para anunciar sus nuevos juegos y proyectos a futuro.





Limited Run Games: Esta compañía, caracterizada por tener títulos independientes exitosos, seguramente hará anuncios de sus títulos como: Lumines Remastered, Nurse Love Syndrome, Alone With You y Giga Wrecker.

¿Qué pasó con Sony (PlayStation)?





La compañía japonesa, por primera vez en 24 años, no asistirá al E3. Por medio de un comunicado oficial, el desarrollador admite que los tiempos han cambiado, es por esto que busca una nueva manera de llegar a sus seguidores y dar a conocer sus lanzamientos.

“En la medida en que la industria evoluciona, Sony Interactive Entertainment continúa buscando nuevas oportunidades para conectar con su comunidad. Los fans de PlayStation lo son todo para nosotros y siempre queremos innovar, pensar diferente y experimentar con nuevas formas de deleitar a los jugadores” comentaron en el comunicado. Además, agregan “Es por ello, que hemos decidido no participar en el E3 2019. Estamos explorando nuevas formar de involucrar a nuestra comunidad en 2019; no podemos esperar para compartir nuestros planes con todos ustedes”.

Sin embargo, se espera que la compañía no pase desapercibida durante esta época de anuncios o por lo menos durante lo que queda del año. No sería raro que realizaran un evento al estilo PlayStation Experience, en el que presenten sus nuevos juegos, y lo más esperado… la PlayStation 5.