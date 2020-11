Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Para los amantes de la zaga, Bandai Namco Entertainment America y Supermassive Games anunciaron que The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, la tercera historia de The Dark Pictures Anthology, se lanzará el próximo año.

Irak, 2003. A medida que el conflicto llega a su fin, la agente de campo de la CIA Rachel King se une a una unidad militar de élite en una redada de una instalación subterránea de armas químicas a la sombra de las montañas Zagros.

Al llegar a las coordenadas designadas, la unidad es emboscada por una patrulla enemiga local dirigida por el sargento Salim Othman. Durante la batalla, un terremoto abre sumideros en el suelo, arrojando ambos lados a las ruinas de un templo sumerio enterrado. En la oscuridad debajo del desierto de Arabia, algo maligno se despierta. Salvaje e imparable, un nido de criaturas antiguas y sobrenaturales tiene una nueva presa que cazar.

Los supervivientes se enfrentan a terribles descubrimientos y decisiones imposibles mientras se esfuerzan por navegar por el inframundo y escapar de la aterradora amenaza. ¿Priorizarán su propia supervivencia o dejarán de lado sus miedos y sus rivalidades personales para luchar juntos?

“Estamos encantados de revelar este tercer juego dentro de The Dark Pictures Anthology. Al igual que las historias anteriores, House of Ashes traerá una nueva historia y un elenco de personajes, con sus propios giros y vueltas únicos, y una nueva amenaza para los personajes. ¡Estamos ansiosos por compartir más detalles sobre la historia! ” dijo Pete Samuels, director ejecutivo de Supermassive Games.

El tráiler de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes se puede encontrar en el siguiente enlace de YouTube: https://youtu.be/ZSI0C55iJU8

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes se lanzará en 2021 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One y PC a través de STEAM.