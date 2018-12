Tendencias de amenazas para 2019

de los consumidores globales preocupados por la posibilidad de que sus tarjetas o cuentas bancarias sean comprometidas, generar confianza digital tiene que tratarse tanto de cultura como de tecnologías antifraude. Según María Lobato, Vicepresidente de Marketing para Secure Access & Fraud de Cyxtera, el cambio cultural está por suceder. “Hoy la mayoría de la educación sobre prevención de fraude normalmente es llevada a un segundo plano. Incluso de no ser así, la verdad es que un conjunto de proyectos educativos no creará una cultura centrada en el cliente y enfocada en la confianza”.

Debido a que un gran número de organizaciones y usuarios finales son conscientes de los riesgos presentes en las combinaciones nombre de usuario/contraseña, el próximo año verá un incremento en el uso de sistemas de autenticación sin contraseña. Aunque las contraseñas no desaparecerán del todo, cada vez son más las plataformas online que buscarán eliminar su uso. Cuando se hace bien, la autenticación sin contraseñas puede ser una herramienta poderosa y segura. Pero ¿qué pasa cuando se hace mal? Ricardo Elena, Director de Operaciones de Cyxtera, afirma que “las organizaciones que usan canales no cifrados como factores de autenticación alternativos inherentemente enfrentarán más vulnerabilidades”.

Las tiendas de aplicaciones de terceros brindan el ambiente perfecto para el malware, dándoles a los usuarios una falsa sensación de confianza al punto de llegar a descargar aplicaciones sin conocer su legitimidad. Felipe Duarte, Analista de Malware, señala que ni siquiera la Play Store de Google es inmune. “Aunque Google tiene medidas de seguridad dispuestas para prevenir que un código malicioso sea cargado a la tienda oficial, recientemente los estafadores han comenzado a usar paquetes de Android (APK) no maliciosos como puntos de entrada para descargar malware desde el exterior y realizar acciones ilegales en los dispositivos de los usuarios.” En el 2019, se predice que habrá un gran aumento en las aplicaciones maliciosas que se abren paso hacia los teléfonos de los usuarios a través de las tiendas de aplicaciones legítimas.

Todos hemos visto el ícono de “seguro” o “no seguro” cuando navegamos en Internet. Pero infortunadamente, muchos usuarios falsamente creen que este símbolo significa que un sitio web no puede ser malicioso, cuando en realidad dice si un sitio web usa comunicaciones cifradas o no. Los estafadores ya están usando certificados web aparentemente legítimos (que hacen que el navegador muestre el ícono de “seguro”) para ocultar sus esquemas de phishing y malware. “En solo un año vimos la aparición de certificados web que disfrazan el tráfico malicioso de datos. No hay signos de que esta tendencia vaya a detenerse, dado que los certificados hacen que los usuarios confíen ciegamente en un sitio web y entreguen sus credenciales”, reporta David Camacho, Lead Data Scientist de Cyxtera.