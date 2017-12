Es imprescindible que la solución sea flexible y evolucione de acuerdo a la transformación del ecosistema digital, permitiendo a la empresa alienarse con las necesidades de su modelo de negocio y con las de sus socios, proveedores, accionistas, etc.

Convertir los datos en información de valor que ayude a las organizaciones a tomar las decisiones correctas. La solución debe no solo plantear las preguntas adecuadas sino facilitar, a su vez, las respuestas correctas. Así mismo, permitirá a la compañía prever situaciones como el riesgo de salida de los puestos críticos, evitar el absentismo, anticiparse a la rotación voluntaria o detectar la falta de compromiso.

La solución de Recursos Humanos debe identificar las competencias digitales que tiene la compañía y las que pueda llegar a necesitar. Para ello, una solución de RR.HH debe permitir identificar no sólo los conocimientos técnicos de los candidatos y empleados, sino ser capaz de establecer si estos cuentan con la actitud y con los comportamientos digitales necesarios.

. La aplicación de los conceptos “Social Networks”, “Mobility”, “Analytics” or “Big Data”, “Cloud” and “Things” – Internet of Things – deben estar integrados en una solución tecnológica de RRHH, de manera que sirva de “exposición – nudo – desenlace” de la solución en sí misma y de los beneficios que en términos de transformación digital va a ofrecer a la organización y a sus empleados.