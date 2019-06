Sophos adquiere Rook Security

Sophos anunció la adquisición de Rook Security, que cuenta con un equipo de expertos en respuesta a incidentes que atienden, buscan, analizan y responden a incidentes de seguridad para empresas de todos los tamaños. La compañía privada se fundó en 2008 y tiene su sede en Indianápolis, Indiana.

Sophos está creando servicios de MDR transferibles al combinar las capacidades de detección, investigación y respuesta de amenazas de Rook Security con su plataforma, recientemente adquirida, de tecnología DarkBytes. Como primer proveedor de seguridad de canal, Sophos ofrecerá los nuevos servicios de MDR a través de su red de aproximadamente 47,000 socios de canal en todo el mundo.

«Los cibercriminales están tratando de vulnerar a las organizaciones sin descanso, con técnicas que van desde correos electrónicos de suplantación de identidad (phishing) probados y verdaderos hasta la tendencia más reciente «hacker pen-testing», o penetración, para encontrar puntos débiles en su área de superficie.

Como resultado, las empresas necesitan monitorear y administrar lo que sucede en su red las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero muchos de ellos no tienen la experiencia y no pueden mantenerse al día con los cibercriminales; o no cuentan con los equipos de seguridad internos para configurar y administrar de manera óptima todo el tiempo”, sostiene Joe Levy, director de tecnología de Sophos. «Con MDR, los socios de canal de Sophos podrán brindar a las empresas de todos los tamaños servicios expertos que continuamente detectan, buscan y responden a incidentes de seguridad».

Además, Sophos planea alinear su tecnología de seguridad sincronizada y su cartera de productos con los servicios 24/7 de Rook Security para clientes de MDR. Los expertos de Rook Security también podrán revisar estas posturas de seguridad del cliente para garantizar configuraciones de políticas óptimas para los productos de Sophos en todos los estados.

“Rook Security proporciona servicios administrados de detección y respuesta para detectar y eliminar las ciberamenazas. A través de la búsqueda de amenazas y el análisis de datos, los expertos de Rook Security detectan y mitigan rápidamente los ataques activos «, dijo J.J. Thompson, fundador y CEO de Rook Security. “Estamos encantados de llevar a nuestros expertos y la innovación en la prestación de servicios a Sophos, un líder mundial en ciberseguridad de próxima generación. Juntos, podemos implementar capacidades de detección y respuesta de amenazas más rápidas y efectivas para proteger mejor a las empresas».