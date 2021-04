SONOS, gana terreno

Los cambios de vida, presionados por la pandemia y soportados por la tecnología, nos han obligado a replantear la vida doméstica. Las restricciones para socializar o asistir a eventos masivos como conciertos, cines, congresos, seminarios, etc., nos han obligado a desarrollar y enriquecer las actividades en el hogar para sacarles mayor provecho, no solo en el área del teletrabajo, sino, principalmente, en el de la entretención.

Un ejemplo típico es el caso de la música, el cine o el teatro que, ante la ausencia de eventos presenciales, se ha convertido en un sofisticado ejercicio de teatro en casa, donde proliferan los prestadores de servicios como Netflix, Spotify, Amazon, Apple, etc., encargados de llevar a la casa a los mejores intérpretes y los mejores espectáculos. La responsabilidad del oyente está en proporcionar la plataforma adecuada para estas actividades.

Sonos llegó a Colombia hace un par de años con la intención de lograr un espacio en el mundo del sonido, con una oferta muy completa y con una relación calidad-precio bastante buena. La automatización, el control del sonido, el equilibrio de altos y bajos, la selección de fuentes, la optimización del sonido en función del espacio, son algunas de las características que le han asegurado un importante papel en el mundo del sonido.

Productos como el Sonos One, la barra Sonos Arc , Sonos Sub o el recientemente lanzado Sonos Roam, son algunos ejemplos de la versatilidad de componentes para montar su propio teatro en casa. Arc es una barra de sonido con once parlantes diseñada para aprovechar al máximo los recursos acústicos de la habitación y brindar una experiencia 3D envolvente, por ejemplo, con una buena película o un buen concierto en el televisor.

Sonos Roam es un sistema portable de altavoces inteligentes, muy versátil, con un excelente sonido para su tamaño, fácil de configurar y controlar a través del teléfono, el PC o en forma autónoma.

A un sonido de alta calidad, con un volumen medio, se añade un diseño estético, fuerte, resistente al polvo y al agua (IP67) y con una autonomía de más de diez horas, ideal para paseos, viajes, reuniones y demás actividades que exijan un desplazamiento. La aplicación de Sonos le permite seleccionar entre las fuentes de su preferencia y cientos de emisoras alrededor del mundo. Roam, con su tamaño compacto, cabe en cualquier bolsa y se adapta a cualquier rincón de la casa. Se puede colocar en vertical, para que ocupe lo mínimo, o en horizontal, para mejorar la estabilidad en superficies irregulares en el exterior.

Sonos no solo se preocupa por la calidad del sonido y del producto; el empaque es algo que merece su atención, tanto por el uso de materiales renovables, como por su diseño, a la altura de su contenido. No es de extrañar el crecimiento que ha tenido la firma en estos meses de actividad en Colombia.