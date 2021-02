Soluciones para mejorar la experiencia del usuario final

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

En un ambiente donde el trabajador se encuentra trabajando de manera remota, soluciones que le ayuden a administrar sus aplicaciones, proteger su acceso y trabajar de manera colaborativa, son valoradas por las empresas.

En este contexto, VMware anunció que ha sido nombrado líder en tres informes recientes de IDC MarketScape relacionados con el espacio de trabajo para el usuario final (EUC). Los informes son:

IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de software de administración unificada de terminales a nivel mundial en 2021.

IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de software de administración unificada de terminales a nivel mundial para dispositivos Apple en 2021.

IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de software de administración unificada de terminales a nivel mundial para la implementación reforzada/Internet de las cosas en 2021.

La solución evaluada VMware Workspace ONE permite a los clientes administrar y proteger mejor todas las terminales (incluidos los equipos de escritorio) que ejecutan cualquier sistema operativo (incluidos Windows 10, macOS y Chrome OS) y cualquier aplicación, en diversos casos de uso, todo desde una plataforma integrada en un espacio de trabajo digital

El informe de la evaluación de proveedores UEM declara: “Como plataforma de UEM, Workspace ONE abarca una amplia gama de tipos de dispositivos (desde plataformas de primer orden para dispositivos del usuario final hasta terminales más especializadas de IoT y reforzadas). La compañía también ha aunado esfuerzos para expandir su base instalada móvil tradicional a más dispositivos Windows y Mac, con un enfoque específico en ayudar a que los dispositivos Windows 10 de administración heredada pasen a un estado moderno o de coadministración”.

En referencia a sus capacidades de seguridad de confianza cero, el informe continúa: “En 2020, Workspace ONE amplió notablemente su alcance en cuanto a la seguridad. Con la tecnología Carbon Black, VMware ha integrado en la plataforma la alerta de detección de anomalías, en la cual los comportamientos de los usuarios que se desvían de las mediciones normales de referencia se pueden señalar (a través de la tecnología Carbon Black AI) para realizar una inspección más profunda por parte de los equipos de seguridad o de TI. La funcionalidad de seguridad también se ha ampliado para admitir más casos de uso, tanto domésticos como a distancia, con Workspace ONE Tunnel, lo que convierte las capacidades de detección de anomalías en una función de autenticación/verificación continua, poniendo así a los usuarios en cuarentena o bloqueándolos según las anomalías o las condiciones detectadas del estado del dispositivo del usuario final que no es considerado lo suficientemente seguro”.

Finalmente, en lo que se refiere a la compatibilidad de Workspace ONE con las implementaciones macOS y reforzadas/IoT, IDC MarketScape afirma: “VMware ha expandido sus capacidades para la compatibilidad de administración macOS, con una amplia capacidad para funciones de administración de Mac como son la administración basada en agentes, funciones avanzadas de scripting, aplicación de parches de SO y de terceros, e inventario de dispositivos y software de Macs … VMware continúa ofreciendo un sólido apoyo con Workspace ONE para casos de uso de dispositivos de primera línea, de IoT y reforzados, incluso apoyo para dispositivos Apple en estas funciones …”

Shankar Iyer, vicepresidente sénior y gerente general de Computación para el usuario final de VMware, comentó: “Estamos orgullosos de lo que hemos construido en nuestra plataforma Workspace ONE. Al pasar los empleados a trabajar exclusivamente fuera de una red corporativa el año pasado, nuestros clientes dependían de la plataforma para administrar, proteger mejor y brindar apoyo a distancia a una variedad de dispositivos que abarcan diversos sistemas operativos”.