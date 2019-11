Sistema de peajes con Inteligencia Artificial

Con el fin de implantar la tecnología de peaje que permitirá operar la autopista I-66 con un innovador sistema de tarificación dinámica, Indra, en conjunto con Cintra, ganó un contrato por 75 millones de euros con la concesionaria I-66 Express Mobility Partners.

Una vez completado, el tramo de la autopista I-66 Outside the Beltway, que une la carretera I-495 con la US Highway 29 cerca de Gainsville, en Virginia, contará con tres carriles libres y dos carriles con peaje dinámico (Managed Lanes).

Indra implantará en la I-66 un sistema de peaje automático free-flow, de su línea de soluciones Mova Collect, que detectará la intensidad del tráfico en tiempo real y ofrecerá datos sobre la densidad del tráfico, el tipo de vehículo, ocupantes del vehículo y otras variables que facilitarán el cálculo de la tarifa de forma dinámica. La solución de Indra, basada en pórticos free-flow, permite el paso de los automóviles sin que tengan que reducir la velocidad y, por primera vez en un proyecto, integra el sistema de detección de ocupantes en cada pórtico del peaje.

Gracias a esta solución, se podrán modificar las tarifas del peaje en los carriles exprés según la demanda del tráfico a lo largo del corredor, con una frecuencia de tres minutos. Por ejemplo, si el tráfico aumenta en dichos carriles, se puede modificar la tarifa, de forma que se reduce el número de usuarios dispuestos a pagar, disminuye de nuevo la intensidad del tráfico y se mejoran los tiempos de recorrido. Así, es posible garantizar el nivel de servicio a los usuarios de los carriles exprés, manteniendo una velocidad de circulación más alta que en los carriles gratuitos, y la tarificación dinámica se convierte en una herramienta avanzada de gestión del tráfico.

La solución de Indra informará a los conductores de las tarifas para que puedan optar por los carriles gratuitos o de pago. El diseño altamente redundante de la compañía maximizará el número de transacciones facturables, incluso en el caso de que fallase algún dispositivo, y permitirá realizar las labores de mantenimiento por la noche, cuando la afluencia de vehículos es menor.

La tecnología de sensores con la que cuenta la solución de Indra contribuirá a ofrecer la mayor seguridad vial y a reducir la contaminación, haciendo la movilidad más sostenible en uno de los corredores más congestionados del país.

Deep Learning

Esta solución de peaje es una de las más avanzadas, al incorporar capacidades de Inteligencia Artificial y deep learning, de integración con los vehículos conectados y con el sistema de detección automática de ocupantes en vehículos de la compañía.

El sistema de detección de ocupantes con deep larning de la compañía demostró este mismo año la mayor tasa de precisión en el contaje exacto del número de ocupantes en un piloto realizado en San Francisco, frente a las otras dos empresas de todo el mundo que cumplían con los criterios mínimos exigidos para participar.

Con inteligencia artificial, el sistema puede detectar automáticamente, en tiempo real, de forma no intrusiva y con una alta fiabilidad el tipo de vehículo que circula por una vía, así como los ocupantes delanteros y traseros. De este modo, el sistema ayudará a los operadores a gestionar el proceso de cobro.

La solución de peaje dinámico de Indra también será capaz de mejorar su rendimiento y “aprender” mediante deep learning a medida que se capturen más datos en tiempo real durante la operación. Además, es escalable y tiene una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios en las reglas de negocio y de clasificación de vehículos que requiera el cliente.

El proyecto para la I-66 Outside the Beltway también contempla un completo sistema de carretera que incluye las comunicaciones, los sistemas inteligentes de transporte (ITS) y la interfaz con el centro de gestión de tráfico del Departamento de Transporte de Virginia (VDOT), así como el mantenimiento de los sistemas por un año.

El sistema de gestión de tráfico de Indra, de la línea de soluciones Mova Traffic, ofrecerá a los operadores una visión única de lo que sucede en la autopista. Integrará los sensores de detección de vehículos, el sistema de videovigilancia (CCTV) y los paneles de señalización variable, en los que se ofrecerá la información sobre precios e incidencias relacionadas a los viajeros.

Innovación para la smart mobility

Este contrato en Estados Unidos se suma al conseguido recientemente por Indra para implantar su tecnología en carreteras de Queensland, Australia, y junto a proyectos logrados en los últimos años para los túneles que gestiona la DGT inglesa en Reino Unido y los túneles de Londres, confirman a Indra como uno de los líderes mundiales en smart mobility.

Para conseguir estos importantes contratos ha sido clave la apuesta de Indra por facilitar una movilidad más sostenible y respetuosa con el medioambiente, más segura, eficiente y sostenible, mediante la innovación y el uso de inteligencia artificial, big data, cloud o sistemas para integrar el vehículo conectado.

La innovación ya llevó a Indra a ser pionera en sistemas de peaje free-flow y sistemas de peaje multiconcesión. En este último caso, Indra implementó, también en Estados Unidos, un sistema de backoffice para la gestión y operación integrada de las autopistas LBJ Express y North Tarrant Express de Texas. Ahora da un nuevo paso en el avanzado modelo de los peajes dinámicos (Managed Lanes), que hacen posibles nuevas políticas de movilidad más sostenibles, y cuya implantación está creciendo en Estados Unidos y tiene un gran potencial en los accesos a las grandes ciudades europeas.