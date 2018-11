Servicio de transacciones que utiliza Blockchain

BoTCoin Market, el primer servicio internacional de transacciones y liquidaciones regulado del mundo, que utiliza tecnología Blockchain, fue anunciado por Internet Mobile Communications.

Según la compañía, BoTCoin es un token estable que transforma las transacciones internacionales, reduce los costos y proporciona un bono de fidelidad mensual para todas las empresas internacionales. Los BoTCoins están vinculados al dólar y solo pueden ser utilizados por y entre los titulares de cuentas de BoTCoin o a través de la conversión a dólares.

BoTCoin está regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA, por sus siglas en inglés), siguiendo las reglas Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) de la Unión Europea para la apertura y supervisión de cuentas de clientes.

Actualmente, los servicios de BoTCoin están disponibles para todos los miembros comerciales de IMC / Bank of Telecom, siendo estos alrededor de 1000 operadores de más de 125 países, los cuales intercambian servicios de voz, SMS y datos en el mercado internacional de telecomunicaciones y con más de 30 operadores sumándose cada mes.

El BoTCoin Market está integrado a nivel de API en Western Union Business Services, banco asociado. Como resultado, el mismo ofrece pagos instantáneos en BoTCoins o pagos en el mismo día en dólares, por lo que prácticamente elimina los problemas de flujo de efectivo y el riesgo comercial. Los miembros pueden pagar y recibir dinero en cada FIAT, con BoTCoins canjeables en más de 170 países y en 162 monedas.









Mark Stewart, CEO y fundador, IMC dijo: “Estamos seriamente rompiendo la tendencia y esperamos que el mercado de BoTCoin sea un importante factor de disrupción no solo para la industria de las telecomunicaciones, sino para todas las industrias, especialmente para el mundo bancario. Al asociarse con empresas de FX, BoTCoin Market está eliminando el uso de los bancos, los cuales tienen algunas ineficiencias inherentes y altos costos que en su mayoría no son transparentes. Esto significa importantes beneficios financieros para las empresas de telecomunicaciones en relación con las transacciones internacionales”.

Cualquier transferencia dentro de BoTCoin Market entre miembros tiene un valor de US$ 10 dólares o 10 BoTCoins, por lo que se ahorra en promedio al menos un 87% en comparación con las tarifas bancarias. Los miembros también pueden ahorrar en retiros ya que esto conlleva un arancel fijo de US$ 20 dólares, lo cual representa un ahorro promedio del 75% en comparación con los servicios de Bancos. Desde un punto de vista de seguridad, BoTCoin utiliza el sistema certificado Ethereum Fork Blockchain, que ha permitido agregar una extensión creando un Grupo Cerrado de Usuarios (CUG), de socios comerciales de confianza como se mencionó anteriormente. También significa que la acción de un solo libro es un registro inmutable que es permanente y no se puede modificar.