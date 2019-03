Seis pasos para extraer mayor valor de sus datos

Todos hemos escuchado las estadísticas de la industria acerca de la generación de Big-Data: 2.5 trillones de bytes por día.

Por: Sebastián Duque, director Dunnhumby, Middle Americas Region





Es una oportunidad muy emocionante, pero retadora, debido a que hay una gran cantidad de compañías que no están preparadas para acoger y beneficiarse de las grandes oportunidades que podrían identificar para su negocio, basándose en esos nuevos datos.

Lo que muchos no logran entender es que “datos” no necesariamente significan conocimiento. Por sí solos, los datos no son de utilidad para un negocio, pues se debe contar con la capacidad para generar analíticas que conduzcan, por ejemplo, a la percepción de producto por parte del cliente o a establecer mecanismos de activación segmentados.

Todos los negocios que se quieran beneficiar de esta revolución, necesitan una sólida estrategia que guie su viaje a través de los datos, en favor del cliente y su negocio.

¿Cree que su negocio tiene una buena estrategia de datos?

No es suficiente saber qué datos tiene y qué herramientas usa. Cada negocio debe comenzar con un diagnóstico detallado de sus capacidades alrededor de la información, que identifique brechas y oportunidades, que cubra el tema desde diferentes ángulos acerca de la forma en que deben ser considerados para ayudar a entregar experiencias alineadas con las necesidades de sus clientes y la generación de valor de su negocio.

Para asegurar que se está preparado para sacar el mayor provecho de la economía de los datos, es recomendable abordarlo partiendo de seis cuestionamientos:

¿Qué datos necesita su negocio?

Comience por preguntarse cómo pueden los datos mejorar la toma de decisiones a través de la organización. Identifique la manera en que datos y tecnología se articulan de manera efectiva con su estrategia de negocios, permitiendo una constante medición de los objetivos empresariales.

¿Con qué datos cuenta?

Establezca qué información de los clientes posee su compañía en cada uno de los puntos de interés, como sus necesidades, cómo se comportan, cómo pagan, y qué dicen acerca de su experiencia y sus productos o servicios a través de los diferentes canales. Es muy importante determinar la manera de conectarlos desde el punto de vista técnico, pero también legal.

¿Cómo gobierna sus datos?

Identifique y tenga muy claras las políticas y procesos para el manejo de los datos, contemple los riesgos desde el ángulo legal, de seguridad de la información y desde la confianza de su cliente. Finalmente, estructure un esquema de formación para el tratamiento de los datos, permitiendo que su negocio siga dichos principios y garantice un ecosistema confiable alrededor de ellos.

¿Cómo es la arquitectura de sus datos?

Documente las diferentes fuentes de datos a lo largo y ancho de su negocio para identificar la manera en que están siendo manejados, así como sus tecnologías y los flujos que se generan a través de los diferentes sistemas. Cerciórese qué tan frecuentemente se actualizan estos datos y cómo permiten mejores aplicaciones para la toma de decisiones de negocios efectivas.

¿Cuenta con un talento humano capacitado?

Verifique si su negocio cuenta con equipos de trabajo necesarios para llevar a cabo la estrategia de datos planteada, evaluando las capacidades que poseen y su experticia dentro de los diferentes procesos. Revise con detenimiento la estructura de soporte que se lleva a cabo al interior de los grupos de trabajo y cómo impactan de manera transversal las actividades, teniendo como eje central el uso de datos en pro de la visión estratégica del negocio.

¿Es posible monetizar sus datos?

Descubra el valor potencial que encierran los datos que genera su operación (segmentaciones, evaluación de campanas de marketing, etc.). De la misma manera identifique potenciales audiencias, tecnología y vehículos de comunicación que permitan monetizar el valor escondido de sus datos.

Podemos pensar que estas son oportunidades que sólo gigantes como Amazon o Google (a quienes vemos entrando de forma agresiva en la región) pueden aprovechar, pero la realidad es que empresas como Dunnhumby colaboran a lo largo Latinoamérica con diversas compañías en las diferentes latitudes y sectores del continente para alinear estos factores y generar un circulo virtuoso de valor, fundamentado en el entendimiento profundo del cliente a través de la analítica y la conexión de estos aprendizajes con los procesos clave de la mezcla de mercadeo (precio, promoción, producto, canal y comunicación) para finalmente obtener la anhelada experiencia personalizada.

El modelo construido de esta manera logra un circulo virtuoso en favor del cliente, y además presenta unos beneficios colaterales muy potentes para el data-owner y sus partners.