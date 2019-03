Se necesitan más mujeres ingenieras en el mundo

Hace algunos años costaba trabajo pensar que una mujer estuviera a la cabeza de una obra de construcción o que estudiara carreras como ingeniería mecánica o ingeniería industrial ya que por lo general se pensaba que debían ejercer carreras más femeninas.

Según la Universidad Nacional, sede Bogotá, de 6.405 estudiantes activos durante el período 2010-2015, solamente 1.210, o sea el 19%, eran mujeres. En el 2016 el estudio Mujeres en la Educación Superior, del Ministerio de Educación, mostraba esta situación con unas cifras alarmantes: la carrera con menor número de matrículas por mujeres era la Ingeniería Mecánica (9%), seguida de la Eléctrica (10%), Electrónica y Telecomunicaciones (14%) y Sistemas y Telemática (26%).

Pero ¿por qué se necesitan más mujeres en la ingeniería?

Carolina Fong quien ha trabajado en grandes empresas como Autodesk y actualmente es digital Engineering manager en Accienta dice “Necesitamos diversidad de mentes para encontrar solución a los problemas actuales. Qué mejor que contar con la inteligencia y perspectiva de las mujeres. Sus capacidades intelectuales son necesarias para el progreso científico. Ser lo suficientemente valiente como para caminar en la vereda menos común y aprender de lo que eres capaz de lograr.”





Susan Schierwagen, vicepresidenta de desarrollo de tecnologías para sistemas de supresión de incendios de la compañía Victaulic, es un claro ejemplo del potencial de las mujeres en la ingeniería. Schierwagen está ayudando a forjar un camino hacia una mayor productividad de la construcción a través del desarrollo de nuevos sistemas Victaulic. Ella es líder de equipos de diseño que desarrollan soluciones que aumentan la productividad y eficiencia en la instalación de sistemas de tuberías en los proyectos de construcción y condiciones operativas más exigentes. Al escuchar, captar y comprender los desafíos de los clientes, Susan ha trabajado en colaboración con el equipo de diseños para desarrollar soluciones que se están utilizando en el mayor proyecto de desarrollo inmobiliario desde la construcción del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. Bajo su liderazgo, Victaulic diseñó una unión mecánica recubierta con un revestimiento de cerámica para uso en sistemas de tuberías que deben resistir las altas temperaturas generadas por los sistemas de rieles en Hudson Yards.

Paulina Olesinka, gerente del laboratorio de ingeniería en Victaulic, dice que “las empresas son cada vez más receptivas a priorizar a las mujeres para posiciones en ingeniería. En mi carrera en Victaulic, me he beneficiado en gran medida y he tenido éxito debido al entorno de colaboración que tenemos. Nunca me he sentido como la “ingeniera femenina”, mis opiniones y pensamientos siempre se tienen en cuenta”. *A la Izquierda Susan Schierwagen, vicepresidente de desarrollo de productos y a la derecha Katie Yovanovich, Ingeniera de proyectos en Victaulic.

De igual forma, Katie Yovanovich ingeniera de proyectos en Victaulic dice que “Es importante que las empresas se aseguren de que las empleadas sean tratadas con el mismo respeto y tengan las mismas oportunidades que los hombres. Si las empresas son conscientes de esto, se motivará a más mujeres a avanzar en sus carreras, así como a inspirar a las mujeres más jóvenes para que comiencen su viaje hacia la ingeniería”.

Por las historias anteriores, Victaulic realizó Mujeres en el Liderazgo, un programa para ser líderes más eficaces. Donde lo más importante es tener confianza en sí mismas y prepararse, pues no debe ser sorpresa ver que mujeres sean ingenieras o de carreras similares. Así mismo Autodesk desarrolló un programa para las mujeres. Autodesk Women in Leadership (AWiL) un grupo de recursos para empleados cuya misión es hacer de Autodesk un lugar de trabajo reconocido para las mujeres. El programa insignia de AWiL es la tutoría grupal, cuyo objetivo es apoyar a las mujeres en todos los niveles.

Como estas dos empresas, cada vez hay muchas más que están reconociendo el rol de las mujeres en la industria y quieren que el índice de participación femenino siga aumentado. Por esta razón y celebrando el día de la mujer Victaulic y Autodesk invitan a todas las mujeres que quieran ser ingenieras a tomar el riesgo y lograr todo lo que se propongan; porque no hay carreras para hombres o para mujeres sino hay carreras para quienes sientan pasión por lo que hacen.