Se inauguró el primer Arena de eSports de Latinoamérica

Riot Games, la empresa creadora de League of Legends, el videojuego e esport más jugado del mundo, presentó el primer lugar especialmente construido para ver competencias de deportes electrónicos.

El nuevo HyperX ARENA Esports Stadium, apto para 100 personas abrió sus puertas en México y se estrenará con la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, el próximo sábado 15 de febrero.

“El acuerdo que hicimos en Riot Games con TV Azteca, Arena The Place To Play y Cinemex, es un gran paso para el crecimiento de este deporte. Ahora nuestra comunidad podrá acceder a un espacio físico para ver cada partida de la LLA de League of Legends. Es un orgullo poder ser parte de esta oportunidad histórica para Latinoamérica”, expresó Raúl Fernández, gerente de Riot Games Latinoamérica.

HyperX ARENA Esports Stadium es un espacio diseñado por Riot Games, HyperX, TV Azteca y Arena Cinemex que brindará una experiencia de torneos única en México, con el objetivo de elevar el nivel competitivo.



Luis Fernando Martínez, director general de Arena The Place to Play, comentó que “Arena continúa con su expansión como la cadena líder en gaming centers y arenas competitivas de videojuegos dentro de la República Mexicana. La empresa busca atender la creciente demanda de la comunidad gamer por contar con espacios profesionales y tecnología de punta para la práctica de esta disciplina”.

El ejecutivo añadió que “nuestra alianza con Riot Games y TV Azteca permitirá ofrecer a los gamers mexicanos lo mejor de las experiencias de videojuegos en todas sus variantes, incluyendo las franquicias más populares para consola y PC, hasta tecnologías como VR, 3D y 4D, en un ambiente de arcade que maximiza la experiencia al más alto nivel”.

“La alianza con TV Azteca representa otro canal de comunicación con una audiencia que exige cada vez más contenido de alta calidad con el que Riot Games tiene un compromiso”, comenta Fernández.

Durante 2019, la LLA -que se jugó en Chile- tuvo más audiencia que las dos ligas anteriores: 600 mil personas vieron la final de Bogotá vía streaming y 10 mil la presenciaron. En Talcahuano, la final fue contó con 4 mil espectadores. Asimismo, el nivel de los equipos de manera competitiva se incrementó y esto se vio reflejado en el apoyo de los fanáticos.



Por su parte, Pablo Meneses, gerente de Desarrollo de Negocios de HyperX para México, señaló “para HyperX es un orgullo celebrar la inauguración del HyperX ARENA Esports Stadium, ya que los deportes electrónicos cada vez toman mayor fuerza a nivel mundial. Desde hace más de 16 años, la misión de HyperX ha sido ser un miembro activo de la comunidad gamer, desarrollando productos que les brinden confort, estética, desempeño y fiabilidad superiores tanto para los atletas electrónicos, como para el gamer casual”.