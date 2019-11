Se avecina la sexta ola tecnológica

En el evento INSPIRE LATAM 2019, Westcom-Comstor, presentó su visión frente a los cambios que se avecinan enmarcados por los sucesos políticos, el crecimiento del PIB y las inversiones que las empresas buscan desarrollar.

Jay Gumbiner, vicepresidente para Latinoamérica de IDC destacó las prioridades tecnológicas en las que las compañías están invirtiendo en este año como en el 2020, fecha en el que se acabará la quinta ola tecnológica de acuerdo con el MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Se resalta que de 2018 a 2019, la inversión en seguridad TI ha crecido 8 puntos ubicándose en el primer puesto del ranking con el 53%, seguido de la consolidación de ERP (40%), Big Data y Business Intelligence, que creció consolidándose en el tercer lugar con el 37%, seguido de la optimización de la infraestructura con un 36%.

Frente a estos números, los sectores que vienen madurando más en la adopción de tecnología en mayor escala en la región son: comercio (33%), finanzas, manufactura y servicios lo hacen al 10%, Utilities (9%), y el sector gobierno, 0.2%.

A su vez, IDC indagó entre los empresarios de la región sobre la tecnología, producto o servicio que tendrá el impacto más transformador en las empresas en los próximos dos años y fue la inteligencia artificial (IA) con un 27%, seguida del IoT (20%), las que mayor acogida tendrán en el futuro próximo.

Frente a estos resultados, Weston-Comstor viene trabajando, en el servicio sobre demanda el cual ha crecido a un 34%, con el fin de soportar las necesidades que los clientes planten hacia otras migraciones y así, ofrecer la posibilidad de pagar lo que consumen y más, ante la penetración de nuevas tecnologías.

INSPIRE contó, además, con la participación del analista del mercado Frost & Sullivan, representado por Juan Manuel González, Research director quien presentó un estudio que indica que el consumo de la tecnología será impulsado por la generación Z (10 a 24 años) y, por las mujeres que aumentarán su rol en la economía, teniendo en cuenta que 250 millones de ellas saldrán a trabajar, lo que constituye el 40% de las plazas laborales del mercado.

De igual manera, el mundo se va a desplazar a vivir en las ciudades, sumando un 43% del total de los habitantes; México y Brasil integrarán la lista de esas ocho megaciudades que dominarán al globo, siendo la movilidad un factor relevante para el desarrollo.

Le seguirán aspectos como el futuro de la IP, en donde se espera una inversión de US$2 mil millones en la región, un mundo más automatizado, lo que conllevará una vida más conectada; la industria 5.0 que potenciará la personalización de la demanda, así como vendrá un incremento de la realidad digital y la consolidación del concepto ZERO (zero latencia – zero crímenes).

Según Otavio Lazarini, SVP, Latin America, Westcon-Comstor Americas es testigo de esa transformación, por eso ha venido cambiando el modelo de negocio para sus canales, apostándole a un portafolio de servicios en la nube que se ha expandido en la región con la creciente adopción del XAAS (todo como servicio), permitiendo a los proveedores desarrollarlo y adicional, implementarlo, renovarlo y adaptarlo.

En este proceso de cambio, Westcon-Comstor ha empoderado a más de sus 200 canales en Latinoamérica a trabajar bajo plataformas que ofrecen monitorización, analítica, precios y soporte en la venta. De esta manera, en Servicios ofrecen apoyo en la cadena de suministro, servicios financieros (migración a XAAS), servicios técnicos (educación, servicios gestionados), mercadeo, facturación y renovación para crear un modelo de negocio anualizado.

Números que cuentan

2 de cada 3 empresas en Latinoamérica afirmaron que es importarte invertir en inteligencia artificial en los próximos 3 años, es decir el 66%. (Frost & Sullivan)

Los datos van a crecer en un porcentaje del 19%, lo que va a significar una inversión de US$4.500 en este mercado. (Frost & Sullivan)

10% del PIB del mundo se va a centrar en el segmento TI a 2030. En los próximos 5 años se desarrollarán 500 millones de aplicaciones nuevas. (Microsoft)

Mas de 77 millones de empleos tradicionales van a desaparecer, pero se crearán 133 millones nuevos. (Citrix)

XAAS viene generando ingresos del 22% frente al 35%, que reportan los productos. (TSIA)