Se adjudicó el Contrato de Operación del Registro del Dominio .CO

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó este viernes la audiencia de adjudicación de la licitación MTIC-LP-01-2019, por la cual se otorga la ejecución del contrato de operación del Registro del dominio de internet de Colombia (ccTLD .CO) a la empresa .CO Internet SAS.

El contratista seleccionado operará el registro de dominio durante los próximos cinco años previa realización del proceso de transición al nuevo modelo de operación.

A futuro el Ministerio será el encargado de la administración del mismo a través de un grupo dedicado a la gobernanza de internet con personal técnico con conocimiento y capacidad de manejar y administrar el dominio. Un cambio fundamental frente al anterior contrato que contemplaba la concesión de los dos componentes: el administrativo y el operativo.

Por medio de este nuevo contrato el porcentaje que percibirá el país por la administración del dominio será del 81%, un valor ampliamente superior al que recibía en el modelo de concesión anterior, que estaba entre un 6 y 7%.

.CO Internet S.A.S es la empresa que desde 2010 ha tenido la responsabilidad de la promoción, administración y gestión técnica del dominio ccTLD .CO. Es una subsidiaria de Neustar, empresa norteamericana de tecnología, que actualmente administra directamente o provee los servicios de Registro para los dominios .US, .BIZ, AU .NYC, entre otros. Adicionalmente, Neustar opera una de las mayores redes de servidores DNS en el mundo, por la cual pasa aproximadamente el 20 % del tráfico total de la Internet.

Atendiendo las medidas del gobierno sobre el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas, y acogiéndose al Decreto 440 del 2020 del DNP que señala que: “Las entidades estatales podrán desarrollar las audiencias públicas a través de medios electrónicos, lo que conlleva no sólo a contar con las herramientas tecnológicas y el apoyo logístico para la producción de este acto, sino que estos garanticen la debida interacción entre los proponentes e interesados y con la Entidad”, la audiencia de adjudicación se realizó por medios electrónicos y fue transmitida a través del sitio web del Ministerio www.mintic.gov.co.

A la audiencia asistieron de forma presencial el viceministro de Economía Digital Germán Rueda, el jefe de la Oficina de Control Interno José Ignacio León Flórez y la coordinadora del GIT de Contratación Carolina Velandia; y asistieron de forma virtual los representantes legales de la empresa .CO Internet S.A.S. y el Consorcio DotCO; además de la Secretaria General del Ministerio TIC Luisa Trujillo, el equipo evaluador y asesor del Ministerio TIC. Con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y terceros interesados en el proceso.

El acto de adjudicación de la licitación y el acta de la audiencia fueron públicas este 3 de abril. El contrato se firmará dentro de los quince días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.