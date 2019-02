Robert Swan, ratificado como CEO de Intel

Luego de haberse desempeñado como CEO interino de Intel durante siete meses y como director financiero desde 2016, Intel anunció que su junta directiva nombró a Robert (Bob) Swan como director ejecutivo.

Con 58 años de edad, es el séptimo CEO en los 50 años de historia de Intel. Swan también ha sido elegido para el consejo de administración de Intel.

Todd Underwood, vicepresidente de finanzas y director de planificación y presentación de informes corporativos de Intel, asumirá el papel de director financiero interino mientras que la empresa realiza una búsqueda interna y externa para un CFO permanente.

“A medida que Intel continúa transformando su negocio para capturar más de una gran oportunidad en expansión que incluye el centro de datos, la inteligencia artificial y la conducción autónoma, continúa al mismo tiempo obteniendo valor del negocio de las PC; la junta directiva concluyó después de una búsqueda exhaustiva que Bob es el líder correcto para llevar a Intel a su próxima etapa de crecimiento”, dijo el presidente Andy Bryant.

“El comité de búsqueda realizó una evaluación exhaustiva de una amplia gama de candidatos internos y externos para identificar al líder correcto en este momento crítico en la evolución de Intel. Consideramos a muchos ejecutivos sobresalientes y concluimos que la mejor opción es Bob. Algo crítico en la decisión de la junta fue el excelente trabajo que Bob realizó como director ejecutivo interino durante los últimos siete meses, como se refleja en los sobresalientes resultados de Intel en 2018. El desempeño de Bob, su conocimiento del negocio, su dominio de nuestra estrategia de crecimiento y el respeto que se ganó por parte de nuestros clientes, nuestros propietarios y sus colegas, quienes confirmaron que él es el ejecutivo adecuado para dirigir Intel”, agregó.

“En mi función de CEO interino, he desarrollado una comprensión aún más profunda de las oportunidades y los desafíos de Intel, de nuestra gente y nuestros clientes”, comentó Swan.

“Cuando me nombraron CEO interino por primera vez, me centré de inmediato en dirigir la empresa y trabajar con nuestros clientes. Cuando el consejo se me acercó para asumir el rol de forma permanente, aproveché la oportunidad para dirigir esta especial compañía. Este es un momento emocionante para Intel: 2018 fue un año sobresaliente y estamos en medio de transformar la compañía para buscar nuestra mayor oportunidad de mercado. Me siento honrado de tener la oportunidad de continuar trabajando junto a nuestra junta directiva, nuestro equipo de liderazgo y nuestros más de 107,000 excelentes empleados a medida que avanzamos en la compañía”, concluyó.

Como director general interino, Swan ha administrado las operaciones de la compañía en estrecha colaboración con el equipo sénior de liderazgo de Intel. Swan fue el CFO de Intel desde octubre de 2016. En este cargo, dirigió las organizaciones globales de finanzas, fusiones y adquisiciones, relaciones con inversionistas y TI y estrategia corporativa. Antes de unirse a Intel, Swan se desempeñó como socio operativo en General Atlantic LLC y en la junta directiva de Applied Materials.

Anteriormente, estuvo nueve años como CFO de eBay Inc., donde actualmente es director. Así mismo, en su carrera, fue CFO de Electronic Data Systems Corp. y TRW Inc. También se desempeñó como CFO, COO y CEO de Webvan Group Inc., y comenzó su carrera en General Electric, desempeñándose durante 15 años en varios cargos financieros principales.