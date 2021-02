Retos para avanzar en transformación digital empresarial

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

El mundo tuvo cambios significativos en el último año, cuando las nuevas tecnologías fueron pieza clave en la interconexión entre personas y empresas. En 2021 sucederá algo similar: según una encuesta realizada en 2020 por IDC, en América Latina las soluciones de servicio en infraestructura (IaaS) crecerán en un 29.4% durante en 2021, en comparación con el año anterior, mientras que las plataformas (PaaS) lo harán en un 36.9% y software en un 19.9%.

En ese sentido, el plan de Lumen Technologies seguirá enfocado en promover del progreso humano a través de tecnologías que ayuden a las empresas a transformar sus procesos, de manera que estas puedan dedicar mucho más tiempo a sus innovaciones.

“Es clave que las compañías busquen aliados estratégicos para poder desarrollar toda la transformación digital y la parte de tecnología que las empresas necesitan con el fin de mantenerse competitivos. Los líderes deben enfocar sus esfuerzos en el core de su negocio y dejar en manos expertas el acompañamiento y ejecución de estos temas”, así lo afirmó, Luis Carlos Guerrero, presidente de Lumen en Colombia.

Es así como en 2021, la compañía estará trabajando en una estrategia transversal, en sectores como salud, logística, petróleo y gas, BPO, financiero, entre otros. Así mismo, la firma se refiere a los retos tecnológicos a los que se enfrentarán las empresas y destaca tres claves fundamentales para liderar la transformación digital: adquisición de datos a partir de la gran cantidad de dispositivos que se agregan al mercado y generan información, análisis de los datos recibidos para sacarles el máximo provecho y definición de qué acciones tomar para ajustar los procesos comerciales y productivos en función del análisis de la información.

“Las empresas deben trabajar fuertemente en su cultura organizacional, porque no hay ninguna posibilidad de que estas se transformen si el cambio no arranca desde su liderazgo. No hay manera de construirlo de abajo hacia arriba, porque si los líderes no enfocan la transformación necesaria y toman ventaja de la tecnología será muy difícil que sus compañías tengan éxito”, concluye Guerrero.