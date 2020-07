Recomendaciones para mantener una comunicación adecuada en tiempos de crisis

Lo que más valoran los colaboradores son aquellas iniciativas que demuestran que la empresa no se preocupa exclusivamente por el cumplimiento de sus objetivos, sino que también se preocupa por su bienestar y satisfacción. Por este motivo es un muy buen momento para hacerles saber que cuentan con ella y que, en la medida de lo posible, quieren ayudarle. Sabemos que puede ser complejo comprometerse a ayudar cuando los recursos (económicos y humanos) no lo permiten, pero no hablamos de ayuda económica, puede ser el establecimiento de horarios para reuniones internas, una compilación de actividades para niños en casa o, incluso, la recopilación de las mayores dificultades a la hora del trabajo en casa junto con su respectiva posible solución; estos podrían ser algunos buenos ejemplos.