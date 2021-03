Recomendaciones para la gestión de la custodia de claves

Gestionar manualmente, pero este método no escala y es propenso a errores humanos; esto debe evitarse.

Usar una fuente única y centralizada en todas las plataformas: Las soluciones de Gestión de Acceso Privilegiado – PAM, proporcionan una fuente única y centralizada para almacenar y proporcionar acceso de confianza cero a los secretos. Se prefiere una solución única para garantizar la coherencia: un control de acceso de un solo punto y una fuente única para auditar quién ha accedido a la información sensible.

Tener acceso operativo a la información privilegiada cuando sea necesario, en tiempo de ejecución, en el lugar y en todo su ciclo. Hay algunos casos de uso en los que esto es seguro, como proporcionar un certificado de CA, porque la clasificación no se cambia con mucha frecuencia y es probable que se use ampliamente en muchos dispositivos. Una forma más segura es proporcionar acceso privilegiado – PAM- en tiempo de ejecución, una forma programática de solicitar el acceso con contraseña directamente desde el código (script, aplicación, servicio, etc.).