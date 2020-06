Recomendaciones de ciberseguridad durante el COVID-19

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19, la demanda de información y uso de canales digitales ha crecido exponencialmente; según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el tráfico en Internet en el país se elevó 37.8% respecto al mes de febrero.

El uso de la tecnología se refleja hoy en acciones como la telemedicina, el teletrabajo, el estudio en casa, el entretenimiento, pagos en línea, entre otros.

Por lo anterior, Tuya, compañía de financiamiento de Grupo Éxito y Bancolombia, comparte algunas recomendaciones de ciberseguridad para evitar fraudes digitales:

1. Sea precavido al acceder a un sitio web referenciado en un mensaje de correo: acceda únicamente a sitios confiables y preferiblemente a los que ya se encuentre suscrito con anterioridad. Verifique que el enlace sea coherente con el sitio y póngase alerta si le intentan persuadir con una multa de tránsito, una demanda jurídica o un cobro jurídico.

2. Procure ser responsable con las compras en línea: evite productos con ofertas alarmantes, y no ingrese a enlaces de correos electrónicos de dudosa procedencia. Generalmente, este tipo de descuentos no suelen ser reales, es recomendable verificar el precio del producto en la página oficial de la marca. De igual manera, contraste en foros o redes sociales comentarios de las experiencias que han tenido otros usuarios en el sitio web donde se encuentra el producto.

3. Cuide la información personal: es importante no entregar información personal en sitios que no sean verídicos y que no cuenten con parámetros de seguridad básicos como el indicador de identidad (candado) de la parte superior. No se recomienda acceder a enlaces de mensajes de texto o correo electrónico que piden cambiar la contraseña, validar la tarjeta de crédito o entregar datos de la misma, este tipo de solicitudes suelen ser fraudulentas. La información personal es confidencial y nunca la debe compartir.

4. Para pagos y transacciones: De acuerdo con ACH Colombia, durante el 2019 el botón de pago PSE creció un 50% en volumen transaccional y las transacciones entre empresas y proveedores por medio del pago interbancario crecieron durante el año pasado un 12%, lo que ratifica que los colombianos confían cada vez más en el método digital.

Por lo anterior, es importante que, cada que vaya a realizar una transferencia de dinero verifique que la dirección del sitio corresponda con la del sitio oficial de su banco o entidad financiera, en nuestro caso es tuya.com.co, una letra de más o un número extraño puede alertar un fraude. Igualmente, compruebe que el indicador de identidad se encuentre en la barra de dirección.

Para compras en línea suele ser más segura la tarjeta de crédito, recuerde eliminar los detalles de su tarjeta en cada movimiento de las páginas empleadas, así como revisar el movimiento de las tarjetas una vez finalice la transacción para comprobar que todo ocurrió con normalidad.

5. Para navegar en Internet: instale en sus dispositivos programas y herramientas de protección de datos para detectar y bloquear amenazas. Asimismo, actualice constantemente todas las aplicaciones del dispositivo, el sistema operativo y navegadores web, para evitar que las vulnerabilidades sean aprovechadas por delincuentes informáticos. Use una contraseña única y compleja para cada cuenta en línea que maneje.

La protección más completa y efectiva para combatir los crímenes digitales se logra uniendo un sistema que garantice la protección de los datos y un conocimiento de las amenazas a las que puede verse expuesto.

“Para Tuya es muy importante entregar estas recomendaciones, especialmente en momentos como hoy en el que los ciberataques pueden aumentar. Las compañías tenemos la responsabilidad de continuar fortaleciendo este frente. En nuestra organización, por ejemplo, seguimos trabajando en robustecer nuestra estrategia de seguridad y hoy, contamos con múltiples herramientas que potencializan la prevención de fraudes, entre estas se destaca 3D Secure, un protocolo de seguridad que garantiza mayor seguridad y una autenticación reforzada en las transacciones online sin alterar la experiencia de los clientes”, indicó Felipe Castellanos, vicepresidente Financiero y Administrativo de Tuya.