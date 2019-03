¿Recibió mensajes de hackeo de su cámara web?

Muchos recibimos correos tanto en el trabajo como en el particular, requiriendo que paguemos una importante cantidad de dinero o si no…

Según Sophos, en los casos de sextorsión, la amenaza del “si no” se refiere a revelar vídeos de carácter sexual en el que se te puede identificar.

Por ejemplo:

ÚLTIMO AVISO: Tienes la última oportunidad de salvar tu vida social. No estoy bromeando. Te doy 72 horas para que hagas el pago antes de que envíe el vídeo a todos tus amigos y compañeros.

¿Cómo han conseguido los estafadores grabar una película X en la que tú eres la estrella?

Normalmente dicen que lo han conseguido gracias a haber instalado malware en tu ordenador.

Por ejemplo:

Te he estado grabando durante un tiempo porque te he hackeado con troyano en un anuncio en una web de porno. Si no estás familiarizado con el tema, te lo voy a explicar: un troyano te da acceso total y control sobre un ordenador o cualquier dispositivo. Esto significa que puedo ver todo lo de tu pantalla y encender la cámara y micrófono sin que te des cuenta.

Según Sophos, la buena noticia es que todo es falso, por lo que no te debes preocupar.

Pero la mala noticia es que este tipo de cibercrimen es aterrador, ya que sugieren que te han estado espiando.

Pese a si no ves porno ¿qué más pueden saber sobre ti si han instalado software espía en tu ordenador?





¿Es técnicamente posible?

Si has oído hablar de los RAT (troyanos de acceso remoto), sabes que ese malware existe y que permite a un delincuente encender tu webcam remotamente.

De hecho, en 2014, Jared James Abrahams, un estudiante de informática americano fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal por espiar a mujeres a través de sus webcams.

Abrahams se declaró culpable de hackear y extorsionar a 150 mujeres, incluida Miss Teen USA, Cassidy Wolf, quien hizo públicas las amenazas.

¿Son reales las amenazas?

No. Si recibes un correo de sextorsión como el que mostramos antes, sin ninguna imagen del video como prueba o un enlace para ver el fichero, entonces solo es una amenaza. Los estafadores pretenden asustarte para que les pagues.

Recuerda, envían millones de estos correos de sextorsión. En las últimas 24 horas, SophosLabs recibió 1700 correos de solo una nueva campaña de sextorsión en sus trampas para spam.

Por lo que sí solo unos pocos se asustan lo suficiente como para pagar, los estafadores obtienen miles de euros prácticamente sin gastos.

Nuestro consejo es simple: NO PAGUES, NO CONTESTES.

Borra los correos y no te pongas en contacto con los estafadores.

Tenemos muchos correos de lectores que nunca ven porno, incluso no tienen una webcam, y aun así están preocupados por los amenazas de esos correos.

Esto se debe a que a menudo los estafadores intentan convencerte de que tienen datos sobre ti.

Incluyen información personal en el correo con la que pretenden “probar” que hay algún tipo de software espía en tu ordenador.

Por ejemplo:

Los estafadores incluyen una de tus contraseñas. A menudo, es una contraseña antigua, pero normalmente es (o fue) tuya. Asusta, pero no te preocupes, son contraseñas de filtraciones de datos, donde algún servicio web se vio comprometido y las perdió. No te los han robado a ti directamente.

Los estafadores incluyen tu número de teléfono. Se trata del mismo caso. Utilizan esta información proveniente de filtraciones, no de tu ordenador.

Los estafadores envían el correo desde tu misma cuenta. Los estafadores pueden poner cualquier cosa en el campo “De” tan fácilmente como pueden poner cualquier cosa en el campo “Asunto”.

¿Qué hacer?

¡Nada! Borra el correo, pero no te asustes, no respondas a los estafadores y, por supuesto, no pagues.

Si los ciberdelincuentes quieren probar que tienen una película X sobre ti, te enviarían una imagen o un enlace donde podrías ver el fichero que supuestamente tienen.

Pero no lo tienen. Solo pretenden asustarte y presentan vagas pruebas de que saben algo sobre ti.

Según la firma, no te preocupes, borra el correo y no dejes que los ciberdelincuentes te engañen para que te pongas en contacto con ellos.