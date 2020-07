¿Quieres ser un jugador profesional?

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Ganarse la vida haciendo lo que a uno le entusiasma es el sueño de todo el mundo, como dice la famosa frase “encuentra un trabajo que te gusta y nunca tendrás que trabajar en tu vida”. Si tu pasión son los videojuegos, tu máximo objetivo no puede ser otro que convertirte en un profesional PC gamer. Suena fantástico. Poder pasar horas disfrutando con tus juegos preferidos, compartiendo con amigos, conociendo gente de todo el mundo, viajando… ¡ganando premios, reconocimiento e incluso dinero!

Pero si es tan genial, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Bueno, quizás sea porque llegar a ser jugador profesional requiere de unas habilidades y destrezas que van más allá de saber jugar bien un par de partidas con los amigos. Ser un profesional PC gamer está al alcance de muy pocos, de aquellos que están dispuestos a adquirir las aptitudes necesarias y a desarrollar la actitud y el espíritu de un jugador profesional.

Acer nos acompaña a descubrir los secretos para convertirte en un auténtico pro gamer.

Dedicación, constancia y espíritu de superación: Los videojuegos están asociados a momentos de diversión, fantásticos ratos con los amigos y risas. Pero, eso también lo tiene jugar fútbol, sin embargo, solo unos pocos llegan a convertirse en futbolistas profesionales. Por tanto, los aspirantes a gamers también deben enfocar su futura carrera como una aventura profesional, considerando las siguientes claves:

Actitud profesional: Ya no se vale jugar cuando te apetece, ahora debes dedicarle tiempo a entrenar a diario. Y no vale pegarse una maratón de 10 horas un día y olvidarse otros 3. Entrenar requiere constancia, práctica casi diaria. Y con esa práctica viene la superación, el intentar mejorar cada día y no quedarse anclado en lo que ya sé hacer bien.

Empieza de lo básico: Nadie nace sabiendo, así que no te exijas ser el mejor en el primer día. Empieza desde los niveles más básicos y aumenta la dificultad a medida que vas avanzando.

Juega en equipo: Los eventos eSports se juegan en equipo y aunque en cada grupo todos deben ser buenos jugadores, para triunfar juegan coordinados, en conjunto. Por eso, tienes que comenzar a entrenar con amigos o con otros jugadores online, para desarrollar tácticas y estrategias de juego colaborativo.

Aprende de los mejores: Nada mejor que fijarse en los mejores para aprender bien, de modo que si quieres ser un buen gamer, tienes que estar al tanto de los últimos trucos que emplean otros jugadores. En plataformas online como Twitch o YouTube tienes a tu alcance videos de cientos de partidas de los mejores gamers.

Identifica tus debilidades: Puedes grabar tus jugadas o dejar que alguien con mayor conocimiento analice tu juego. La idea de esto es identificar en qué estás fallando y puedas mejorarlo.

Hazte con un buen hardware: Disponer de lo último en hardware te ayudará a jugar mejor, sin problemas de cuelgues. Adquiere lo mejor que puedas permitirte en computadora, tarjeta gráfica o monitor.

Forma física: Muchos piensan que los gamers no necesitan una buena forma física, ya que juegan sentados durante horas. Grave error, ya que la forma física ayuda a que tus reflejos sean más rápidos y puedas aguantar largas jornadas de juego sin molestias en la espalda o que lleven a lesiones musculares.

Participa en torneos: Una vez que tengas un buen nivel, comienza a participar en los torneos locales a los que puedas apuntarte, tanto en solitario como en equipo. Aunque no ganes al principio, aumentará tu experiencia y la cohesión de tu equipo.

Inglés: El universo de los eSports es internacional y el idioma universal es el inglés. Tanto para entrenar como para competir, aprender nuevos trucos de otros jugadores o estar al tanto de las últimas noticias sobre el LoL o el Counter Strike, hay que dominar el inglés. ¡Así que let’s go!

Fórmate: Ya existen escuelas de eSports con entrenadores de alto nivel que te enseñarán todos los aspectos técnicos, mentales y psicológicos para convertirse en un pro PC gamer de éxito. Si puedes apuntarte a una de estas academias no lo dudes, nada mejor que formarte con los mejores para llegar en menos tiempo al máximo nivel.

Los eSports son todo un fenómeno. Abren varias oportunidades para que jugadores, que tienen pasión y un buen nivel, den un paso adelante para desarrollar una carrera profesional como gamer. Presta atención a estas recomendaciones. No son las únicas, pero te serán muy útiles si de verdad quieres tomarte en serio este apasionante mundo.