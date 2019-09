Pure//Accelerate 2019: el poder de los datos

El centro de convenciones de Austin, Texas, es el escenario seleccionado por Pure Storage para realizar su evento anual “Pure //Accelerate”, en el cual invita a la comunidad tecnológica a “imaginar un mundo donde puedan construir los entornos más modernos y utilizar los datos como una ventaja estratégica”.

Por: Dary Sandra Peña M. – Texas

La conferencia, que se realiza del 15 al 18 de septiembre, presenta a Rene López, director de Infraestructura de Delta Airlines; a Leland Melvin, astronauta retirado de la NASA y ex jugador de la NFL, y a James Governor, co-fundador de RedMonk y visionario de DevOps, quienes comparten las plenarias con Charlie Giancarlo, presidente y CEO de Pure Storage.

El foro incluye más de 100 sesiones lideradas por Pure Storage para socios, usuarios y expertos de la industria. Entre los temas, se desarrollan conferencias y demostraciones sobre inteligencia artificial, nube, hiperconvergencia, virtualización, continuidad de negocios, protección de datos, recuperación ante desastres y DevOps, entre otros.

Como parte de las actividades, se efectúa el “Programa Ejecutivo para los CIO”, con tendencias en tecnología y negocios, discursos sobre liderazgo de pensamiento y sesiones para compartir experiencias entre los presidentes de diferentes industrias.

En cuanto a capacitaciones, en este encuentro, se realizan preparaciones para las certificaciones Pure y 15 programas JumpStart para aprender sobre los programas de certificación de los socios del ecosistema, incluidos AWS, NVIDIA, RedHat, Splunk, Veeam y Veritas.





Así mismo, se lleva a cabo el Global Partner Forum, donde los asistentes tienen la oportunidad de conocer la visión, la estrategia y los nuevos productos de Pure Storage. El Global Partner Forum también incluye debates para permitir que los socios aprovechen las oportunidades del mercado, obtengan conocimientos de venta competitivos y generen propuestas integrales para sus clientes.

Como antesala a lo que será este encuentro, en el kit de bienvenida se incluyó para la prensa el libro “Flash was only the beginning”, de los creadores de Pure Storage, pues justo la compañía está celebrando una década de operaciones.

“El concepto de evolución y cambio está dentro de los valores como compañía. En cualquier cosa que usted haga, debería preguntarse a sí mismo: podría hacerse mejor…Cómo lo podemos mejorar? Esa es nuestra inspiración”, anota John Colgrove “Coz”, cofundador y director mundial de tecnología de Pure Storage, una compañía que le apostó a la tecnología flash para el almacenamiento en todos los entornos, centrada en el cliente, y que genera valor a partir de los datos para la toma de decisiones ágiles, eficientes y predictivas, para las empresas.