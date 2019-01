Presenta tus mejores fotos tomadas con iPhone

Del 22 de enero al 7 de febrero, Apple estará buscando las fotografías más sobresalientes del “Shot on iPhone Challenge”. Un panel de jueces revisará las participaciones a nivel mundial y seleccionará las 10 fotos ganadoras, que se darán a conocer en febrero. Las imágenes ganadoras se exhibirán en anuncios en ciudades selectas, Apple Stores y en línea.

Publica tu mejor foto, tomada con iPhone, en Instagram o Twitter con el hashtag #ShotOniPhone para participar en el Shot on iPhone Challenge. Los usuarios de Weibo también pueden participar usando #ShotOniPhone#. En el título de la imagen, anota el modelo que se utilizó. De manera alternativa, también puedes enviar la foto con su resolución más alta a la dirección [email protected] con el formato de archivo ‘nombre_apellido_modelodeiphone’. Las fotos pueden ser directas de la cámara, editadas con las herramientas de edición en la app Fotos o con software de terceros.

El envío de fotos inicia a las 12:01 a.m. (hora del Pacífico) del 22 de enero, y concluye a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico) del 7 de febrero. Debes tener 18 años de edad o más para participar, y este reto no está abierto para los empleados de Apple o sus familiares cercanos.

Las 10 fotos ganadoras se presentarán en Apple Newsroom, los canales de Apple en Instagram, apple.com, tiendas Apple, Apple en WeChat, las cuentas de Apple en Twitter, las cuentas de Apple en Weibo y anuncios espectaculares en todo el mundo. Los ganadores serán dados a conocer el, o alrededor del, 26 de febrero de 2019.





Conoce algunos de los miembros del jurado

Pete Souza (EE.UU.)

Pete fue el fotógrafo oficial en jefe de la Casa Blanca para el Presidente Obama. Su libro “Obama: un retrato íntimo” debutó como el bestseller #1 de The New York Times, y es uno de los libros de fotografía más vendidos de todos los tiempos.

Austin Mann (EE.UU.)

Austin usa el iPhone para sus actividades como fotógrafo, cineasta y creativo. Ha viajado por todo el mundo y trabajado para numerosas organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de ayudarlas a proyectar su visión a nivel mundial. Austin ha publicado artículos sobre fotografía con iPhone en medios como National Geographic y CNN por varios años.

Annet de Graaf (Países Bajos)

Annet es una fotógrafa de viajes que usa el iPhone exclusivamente para su oficio. Es la autora de dos libros de fotografía con iPhone: “Morning Amsterdam” y próximamente “GO d’Azur” — las imágenes de este último fueron tomadas en su totalidad con iPhone 8 Plus. También ha tomado retratos del bailarín sirio Ahmad Joudeh, así como del anterior alcalde de Ámsterdam, Eberhard van der Laan.

Luísa Dörr (Brasil)

Luísa es una fotógrafa, con sede en Brasil, que ascendió a la fama por sus fotografías en la publicación Firsts de la revista TIME, exclusivamente tomadas con iPhone. TIME ganó el premio Documentary Project of the Year por dicha historia en el prestigioso Pictures of the Year International.

Chen Man (China)

Chen es una artista visual contemporánea y emprendedora, de origen chino, creadora de un lenguaje visual único que revolucionó la fotografía de la moda en China. Su trabajo se colecciona permanentemente en el Victoria and Albert Museum de Londres y el Asian Art Museum de San Francisco. También es la cofundadora de una empresa en línea llamada Vnision, que desarrolló apps sociales con base en la fotografía, incluyendo Bigshot.

Phil Schiller

Phil ha ayudado a Apple a reinventar los teléfonos móviles con iPhone. Como un entusiasta de la fotografía, Phil contribuye a los esfuerzos por desarrollar una tecnología de cámara revolucionaria, en su cargo de vicepresidente senior de Worldwide Marketing.





Recomendaciones

Si vas a presentar tu foto en redes sociales, debes asegurarte de que tus fotos sean públicas. Las presentaciones inelegibles incluyen fotos que violen o infrinjan los derechos de otra persona, incluidos, sin limitación, los derechos de autor, comerciales, de privacidad, publicidad o cualquier otro derecho de propiedad intelectual; lo mismo para las fotos que contengan sexo explícito, desnudos, imágenes obscenas, violentas u otros contenidos objetables o inapropiados; o que de alguna forma denigren a Apple, o a cualquier otra persona o parte.

El autor conservará los derechos de la fotografía; sin embargo, al enviar la foto, cede a Apple una licencia, libre de regalías, a nivel mundial, irrevocable, e irrestricta, para que, durante un año, se use, modifique, publique, exhiba, distribuya, creen trabajos derivados, y se reproduzca la foto en Apple Newsroom, apple.com, las cuentas de Apple en Twitter, la cuenta de Apple en Instagram (@Apple), en tiendas Apple, la cuenta de Apple en Weibo, Apple en WeChat, en anuncios espectaculares y cualquier exhibición interna de Apple.

Cualquier fotografía reproducida incluirá un crédito de fotógrafo. Si se selecciona tu foto para que aparezca en un anuncio, también aceptas otorgar el uso comercial exclusivo de Apple de la foto durante la vigencia de la licencia.

iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR aportan innovaciones a la fotografía, desde retratos sofisticados con una profundidad de campo ajustable, hasta HDR Inteligente que aprovecha múltiples tecnologías —como sensores más rápidos, un Procesador de Señal de Imagen (ISP, por sus siglas en inglés) mejorado y algoritmos avanzados— para integrar más detalles de luz y sombra a las fotos.