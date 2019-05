La iniciativa que tiene como propósito reconocer el emprendimiento femenino en el sector tecnológico de Colombia y en Latinoamérica, con el objetivo de promover su liderazgo, llegó a su tercera edición con la entrega los “Premio Mujer TIC 2019” de Play Marketing.

La premiación se realizó el pasado el 25 de abril durante la velada de Premios de Play Marketing, en la cual participaron más de 100 mujeres pertenecientes a varias regiones de Latinoamérica.

En el marco del evento se desarrolló el Panel Mujer TIC, un segmento donde mujeres participantes de la edición 2019 y versiones anteriores dieron a conocer su opinión frente a temas de interés que rodean el mundo IT, se contó con panelistas como: Sandra Hinestroza, SMB and Channels Manager para HP; Andrea Larco, gerente general de Vialynk; Adriana Bueno, directora de Canales Veeam México; Lizbeth Plaza, Cybersecurity Partner Account Manager para Cisco; Marcela Jiménez, Sales director de Oracle; y Luisa Márquez, gerente general de Oracle Perú.

“Estas mujeres tienen una variedad de cargos en el sector, ya sea como fundadoras, directoras, gerentes, ingenieras, entre otros, lo cual ayuda a demostrar y derribar el mito del papel que juegan las mujeres en la industria TIC, que, aunque a veces no deslumbre ante todos, hoy podemos decir que hay un gran dígito de mujeres que mueven los hilos de la tecnología en la región, ya sea dirigiendo su propia empresa o que forman parte del ecosistema de alguna compañía tecnológica”, comentó Martín Espinosa, Director General de Play Marketing.

Esta actividad inició con la publicación anual de la edición de Mujer TIC 2019 de la Revista TIC Latam, donde se expone los perfiles de las diferentes participantes, posteriormente a través de la encuesta y redes sociales se obtuvieron los votos de Fabricantes, Mayoristas, Canales y Medios que eligieron el siguiente TOP 10 de Mujeres TIC Latam y Cono Norte 2019.

TOP Mujer TIC 2019 Latam:

– 1° Adriana Bueno, Directora de Canales, Veeam México

– 2° Marcela Perilla, Vice President Commercial Sales Latam, Dell EMC

– 3° Andrea Larco, Gerente General, Vialynk S.A.

– 4° Astrid Barrera, Consumer Channel Group, Microsoft

– 5° Luisa Márquez, Gerente General, Oracle Perú

– 6 ° Ana Rodriguez, Channel Strategic Marketing, APC by Schneider Electric

– 7° Marisol de la Fuente, Gerente Senior de Comunicación & Marketing, HP Inc.

– 8° Maria Gabriela Gallardo, General Manager, Microsoft

– 9° Adriana Troncoso, directora de la División de Accesorios y Medios Magnéticos, Impresistem

– 10° Kathya Estupiñán, District Manager Channels & Distribution, APC by Schneider Electric



TOP Mujer TIC 2019 Cono Norte:

– 1° Marcela Perilla, Vice President Commercial Sales Latam, Dell EMC

– 2° Andrea Larco, Gerente General, Vialynk S.A.

– 3° Luisa Márquez, Gerente General, Oracle Perú

– 4° Adriana Troncoso, directora de la División de Accesorios y Medios Magnéticos, Impresistem

– 5° Kathya Estupiñán, District Manager Channels & Distribution, APC by Schneider Electric

– 6° Paola Gayón, Consumer Products Regional Marketing Manager Central America, Caribbean & Andean, Epson

– 7° Betzabeth Cardoso, Chief Finance Executive, Ingram Micro Colombia

– 8° Martha Álvarez, Marketing strategic, offering & Customer Experience, Vertiv Colombia

– 9° Natalia Vergara, Partner Business Manager, HP Inc.

– 10 ° Jehana Soto, Distribution Business Manager, Intel

Los resultados respecto a TOP 10 América del Norte, TOP 10 Cono sur y TOP 5 Centro América se darán a conocer en los próximos días.