The Trust for the Americas y la Organización de Estados Americanos otorgaron el Premio Ciudadano Corporativo de las Américas (CCA) a Cisco por su iniciativa Networking Academy, el proyecto de responsabilidad social de la compañía del cual se han beneficiado 7,8 millones de personas en el mundo (1,6 millones de América Latina).

Este esfuerzo de la compañía estadounidense por compartir, dinamizar y entregar el conocimiento con el ánimo de lograr un mayor desarrollo de los países a través del uso de la tecnología ha sido reconocido por su alto impacto que permite la inclusión social y económica de la sociedad a través del conocimiento en tecnología.

Durante más de 20 años, Cisco se ha preocupado por fomentar las habilidades técnicas y profesionales necesarias para cambiar al mundo. Cisco Networking Academy es un programa de desarrollo de habilidades en la industria TI y de carrera profesional que aborda la creciente necesidad de talento en este segmento. Los beneficiarios han adquirido habilidades informáticas y competencias profesionales que les han permitido cambiar sus vidas, mejorar sus trabajos y adquirir conocimientos útiles para su desempeño profesional.

“Nuestro plan de estudios avanzado está diseñado para empoderar a las personas a trabajar en la economía digital. Está cambiando los negocios mediante la preparación masiva de talento de TI, expertos en las últimas tecnologías, así como economías enteras, cultivando una generación de personas que innovan en este campo y actúan como agentes de cambio”, señaló Rebeca de la Vega, gerente regional Latam de RSE de Cisco.

El proyecto cuenta con una gran variedad de cursos en temas como Redes, Seguridad, Internet de las Cosas, Programación, Software y Hardware, Emprendimiento, habilidades generales de TI, entre otras. En la décimo primera edición del Premio Ciudadano Corporativo de las Américas (CCA), The Trust for the Americas y la Organización de Estados Americanos, creadores del reconocimiento, hicieron especial énfasis en aquellas organizaciones que han desarrollado iniciativas beneficiosas para las comunidades vulnerables y que, además, pueden servir como modelo para prácticas responsables en la región.

En América Latina más de 1.550 instituciones, con cerca de 3.800 profesores, participan del programa y han capacitado a cerca de 450.000 estudiantes en el último año. En Colombia esa cifra ascendió a 20.647 en dicho periodo.

