Por la eficiencia en sistemas inteligentes de transporte

Furukawa Electric se convirtió en miembro de ITS Colombia (Intelligent Transport Systems), fundación sin fines de lucro, que está compuesta por fabricantes, distribuidores e integradores que participan de manera activa en el mercado automotriz y de transporte, cuyo propósito principal es brindar mayor visibilidad aquellos sistemas inteligentes de transporte que ayuden a mitigar los riesgos en las vías, pagos electrónicos, prevención de colisiones, manejo arterial, asistencia a los conductores, notificación de accidentes, entre otros, por medio del uso de la tecnología.

Para Furukawa Electric es un honor ser miembro de ITS Colombia, puesto que la fundación trabaja justamente una vertical tecnológica de negocio en la que la compañía dispone de solución especifica en fibra óptica con una oferta integral de valor para este sector, sin contar que entre los afiliados a ITS Colombia hacen parte cliente finales como concesionarios y constructores de carreteras, peajes y túneles, e integradores específicos del sector, los cuales sirven como un punto de contacto con estas empresas.

Colombia necesita una infraestructura vial y de transporte robusta y de calidad, y es ahí donde sale ganando también el país. Es importante recalcar que Furukawa Electric es el único fabricante de soluciones tecnológicas en cobre y fibra óptica con planta nacional afiliado a ITS Colombia, lo que permite apoyar el fomento y aplicación de la mejor solución tecnológica para el sector y participar de la transformación tecnológica del país a través de una autopista óptica que va a soportar las demandas de conectividad y velocidad que requiere un proyecto de ITS por muchos años.

De acuerdo con Irú Scolari, Solutions Sales para el mercado Andino de Furukawa: “Nuestro rol será apoyar, con los recursos que tenemos en nuestras manos, y poner a disposición nuestro conocimiento técnico de soluciones en fibra óptica y cobre para la mejor aplicación en ITS con capacitaciones, certificaciones y charlas técnicas. La experiencia que tenemos en casos de éxito en Brasil como proveedores de solución óptica para el sector de ITS en carreteras y peajes por ejemplo, nos coloca en una posición importante de fabricante con sólida experiencia en ese sector, lo que brinda al cliente final total tranquilidad en lo que se refiere a alta calidad de productos y soporte local del fabricante/marca”.

Por su parte, para ITS Colombia, la vinculación de empresas extranjeras a asociaciones de este tipo, hace que se logre potenciar aún más el mercado de ITS no solo en Colombia sino en la región, “Para nosotros, el hecho de que Furukawa pertenezca a ITS Colombia, es importante, sabemos que la compañía es un importante proveedor de equipos y cables que aseguran la conectividad y la comunicación; y cuentan con un amplio expertise en todo lo relacionado a los sistemas de transporte inteligente, que nos permite continuar con el proyecto de fomentar y mejorar la eficiencia en los sistemas móviles y seguridad vial, nacional o internacional”, puntualizó Klaus Banse, presidente de ITS Colombia.