Platzi ganó “Venture Awards”

Freddy Vega, colombiano, CEO, co-fundador de Platzi (https://platzi.com/), y representante de la empresa, recibió el primer lugar en los “Venture Awards” en San Diego, California.

600 compañías se tuvieron en cuenta para participar; 200 presentaron su propuesta y solo tres calificaron para la final: VEMO education, HeadStart y Platzi, siendo ésta última la única empresa Latinoamericana finalista.

Fundaciones y personalidades como The Bill Gates and Melinda Foundation, el ex presidente Vicente Fox de México y el actor Mathew McCounaghey formaron parte del panel de jurados, audiencia y financiadores.

“La misión de Platzi como plataforma de educación es transformar la economía digital de los países de Latinoamérica. Queremos llevarlos de economías basadas en lo que sale de la tierra: agricultura, minería y manufactura, y convertirlas en economías digitales que realmente impulsen el talento humano de nuestras naciones” dijo Freddy Vega, CEO de Platzi​ durante la presentación de preselección.









El ASU+GSV Summit es el evento más importante de educación en Estados Unidos que reúne a empresas de alto impacto en el mundo a través de alternativas de educación disruptivas para la sociedad. Platzi fue la plataforma ganadora tras demostrar el impacto positivo en la vida de los estudiantes.

ASU+GSV Summit hace referencia a ASU (Arizona State University) + GSV (Global Silicon Valley, aceleradora de startups de educación e innovación). El evento comenzó en 2010 con una colaboración entre la Universidad Estatal de Arizona y Global Silicon Valley (GSV), la cumbre anual de ASU + GSV es el catalizador de la industria para elevar el diálogo y conducir acciones en torno al aumento del aprendizaje y los resultados de carrera a través de la innovación a escala.

Es una ocasión en la que se invitan a innovadores y fundaciones de todo el mundo para avanzar en su misión principal: asegurarse de que todos y todas tengan la misma oportunidad de participar en el futuro.