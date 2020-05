Plataforma ayuda a las Pymes en recuperación de facturas

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Con la meta clara de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a recuperar las facturas de difícil cobro, está disponible en Colombia la plataforma web que ejecuta el proceso de cobranza extrajudicial de manera simple.

Se trata de CobranzaOnline.com, la cual le genera un cobro a la empresa únicamente en el caso que se recupere el dinero en forma efectiva, lo que se traduce un beneficio para Pymes y MiPymes, debido a que el bajo volumen y valor de documentos incobrables que maneja una compañía pequeña, en la mayoría de ocasiones veces, no es compatible con los servicios convencionales de cobranza.

De acuerdo con Jaime Villamarin, cofundador y Country Manager de CobranzaOline.com, lo que buscan con esta herramienta es democratizar la cobranza extrajudicial, ofreciéndoles a las empresas la oportunidad de recuperar esas facturas que pueden significar su permanencia en el mercado, ante todo en estos momentos de cuarentena.

“A la fecha, se han tranzado poco mas de 13 millones de dólares y la recuperación ha estado cercana a los 4,5 millones de dólares, lo que nos da una clara señal de la necesidad que existe hoy en la empresas por cobrar estos dineros que, sin nuestra plataforma, muchos estarían destinados a perder”, añade Villamarin.

¿Cómo funciona?

Para comenzar a cobrar utilizando este sistema, la empresa solo necesita ingresar los datos de su cliente y la factura impaga adjuntando el soporte que lo respalda. De esta manera, la plataforma se encargará de notificar de forma periódica al cliente moroso, informándole las distintas alternativas de pago disponibles y consecuencias en caso de no pago.

“Lo más importante es que para la pyme este proceso no implica ningún costo. Es decir, si la gestión que realizamos no tiene éxito, no tendrá que pagar nada. La plataforma solo cobra si logramos recuperar el dinero de la factura ingresada a nuestro sistema”, asegura el cofundador de CobranzaOline.com.

En caso de que el pago no se haga efectivo, existe una sección habilitada en la que quedarán ingresados los clientes que no cumplan con sus obligaciones, de forma que quede un historial de mal comportamiento que podrá ser consultado por las demás empresas. Incluso se realiza el reporte ante centrales de riesgo.

Esta plataforma tiene una su tasa de recuperación del 60%, por lo que el escenario de pago es más probable que el de no pago para las compañías.