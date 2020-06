Planes de fin de semana en casa

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

Disfrutar de la oferta cultural de la ciudad se ha convertido, en estos días de aislamiento preventivo, en la mejor alternativa de entretenimiento e integración familiar.

Por ello, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte hay diferentes opciones para que disfrutes desde casa del arte, música, lectura, danza y deporte, entre otras actividades que fortalecerán tus hábitos saludables y de salud mental, y todo a través de la pantalla de tu celular, el computador y el televisor.

Actividad física

A través de la página de Facebook del IDRD (https://www.facebook.com/IDRDBogota/) disfruta de lunes a viernes de Recreovía en varios horarios y para todas las poblaciones: 7:30 a.m., 10:30 a.m., 4:00 p.m. y 6:30 p.m. Los martes y jueves, a las 3:00 p.m., está disponible la actividad física para la infancia. Sábados y domingos, la cita es a las 9:00 a.m., enfocado en el adulto mayor.

Así mismo, el programa de Recreación Incluyente tiene sus espacios los martes y jueves, a las 9:30 a.m.; y los sábados, a las 10:30 a.m., para la población con discapacidad, que podrá disfrutar de actividades en compañía de sus familiares y cuidadores.

También podrás unir a nuestras caminatas virtuales. La próxima semana, nuestros guías harán un recorrido por el parque Mirador de los Nevados en la localidad de Suba. Nos vemos el viernes a las 9:30 a.m. y el sábado a las 11:00 a.m.

Recuerda que nuestros recreadores profesionales animan con actividades familiares los sábados a las 4:30 p.m. Para ello, reúnete con tus padres, hijos, abuelos y mascotas.

Y, además, puedes participar este martes 9 de junio a las 3:00 p.m., en la charla dirigida a comunidades de parques sobre el Código de Policía y su aplicación en el espacio público. La charla será orientada por un expositor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el IDRD. Nos vemos aquí: https://www.youtube.com/user/PrensaIDRD

¡Los viajes de Kike!

Este lunes 8 de junio, desde las 12:00 p.m., harás un viaje para reconocer el color amarillo y su relación con los alimentos. La cita es en: www.nidos.gov.co/divirtiendonos y en Facebook encuéntranos como Nidos Arte en primera infancia.

La casa de los objetos

El próximo 10 de junio, a las 5:00 p.m., el Teatro el Parque, escenario del Idartes, presenta el segundo capítulo de la serie para niños ‘La casa de los objetos’. En esta nueva entrega, que está dedicada a la radio, Juan de la cosa, protagonista de esta serie, cuenta la historia de los objetos que se encuentran en los hogares, con la ayuda de los títeres y objetos que la dramatizan.

Esta actividad del Teatro El Parque, que podrás disfrutar a través de la web de idartesencasa.gov.co, consta de una serie de capítulos enmarcados en el contexto de una casa museo, donde los objetos cobran vida y nos cuentan sus historias con la ayuda de su creador y guía, Juan de la Cosa.





Fantasmas tras bastidores

El miércoles 10 de junio, a las 8:00 p.m., en la plataforma idartesencasa.gov.co y el FB https://www.facebook.com/TeatroJEGOficial/, se estrenarán los capítulos animados en los que técnicos de los escenarios públicos de Bogotá hablan sobre los fantasmas más famosos que viven allí. Esta vez, Sandra Vega, encargada del vestuario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, narra la historia de El Excavador.

Vecinos inesperados

Capital Sistema de Comunicación Pública se une al Día Mundial del Medio Ambiente, con la emisión en su parrilla de programación del documental Vecinos Inesperados que gira en torno a la necesidad de mejorar el cuidado de los recursos naturales. Se emitirá el 5 de junio, a las 4:00 p.m. y 9:00 p.m.

Y el largometraje Interdependence, una polifonía cinematográfica sobre cambio climático, está conformado por once historias ilustradas por cineastas mundialmente reconocidos, que comparten su mirada sobre las relaciones y los modos en los que la humanidad se vincula con su ambiente natural. Esta producción internacional colaborativa de alta calidad, auspiciada por Naciones Unidas y la Unión Europea, que contó con la participación de SESC TV (Brasil), se verá el mismo día en varios de los canales latinoamericanos de la Red Tal, como una acción conjunta de alerta del cambio climático. En Capital será a las 10:20 pm, en la franja Cultura en Casa.

Premio Filminuto

Un celular y creatividad es todo lo que necesitas para participar en los premios de GIF, Fotografía y Filminuto que lanzó la FUGA, en el marco del Portafolio Distrital de Estímulos (PDE). Atrévete a contar tu propia historia de la cuarentena a través del formato que más te apasione. Tenemos tres opciones diferentes.

El Premio GIF – Una mirada a Bogotá en tiempo de cuarentena busca promover la creación de GIFs animados como potenciales herramientas creativas, críticas y experimentales que aborden como temática la imagen del Centro de Bogotá en tiempos de cuarentena. El Premio Foto – Una mirada a Bogotá en tiempo de cuarentena va dirigido a la creación de una serie de diez fotografías sobre los nuevos lenguajes de la imagen fotográfica de Bogotá en época del Covid-19. Y el Premio Filminuto 24/60: 24 horas de cuarentena en 60 segundos tiene como objetivo incentivar la creación de piezas de video hechas con un teléfono celular en torno a la cotidianidad en la ciudad durante el aislamiento preventivo. Fecha de cierre: 23 de junio, informes: www.fuga.gov.co

¿Conoces la música de cámara?

Inicialmente la música de cámara estaba destinada a actuaciones privadas, los conciertos públicos comenzaron a tener lugar a partir del siglo XIX. La Pavana es una danza del siglo XVI que se bailaba en la corte española.

El Quinteto de vientos de madera perteneciente a las agrupaciones juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, OFB, seleccionó La Pavana en Fa (#) sostenido menor, op. 50, de Gabriel Fauré, escrita en 1887, inicialmente para piano y voces, para mostrarnos un ejemplo de música de cámara.

El Quinteto de vientos de madera de las agrupaciones juveniles de la OFB está integrado por Mariana Segura, Karen González, Josué Pinzón, Manuela Vergara y Miller Muñoz. Disfruta de este contenido aquí:

https://www.facebook.com/filarmonibogota/videos/568543577140291/