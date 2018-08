Perfil del jugador en Colombia

Los videojuegos revolucionaron el mundo y se convirtieron en una industria financiera que en 2017 produjo 696 millones de dólares, según la consultora Newzoo. Pero, ¿es posible ser gamer profesional en Colombia?

La audiencia que practica e-sports en Colombia se ubica en un rango de edad entre los 18 y los 24 años. Este es el caso de Felipe Mendoza Saavedra, un joven de 19 años que empezó a jugar League of Legends -LOL- cuando tenía 15 años. Hoy, cuatro años después, está cumpliendo lo que para muchos no ha dejado de ser un sueño: ganarse la vida jugando videojuegos.

El talento y la pasión que siente por este deporte electrónico lo han llevado a convertirse en uno de los gamers profesionales del país. “Cuando terminé el colegio decidí que quería jugar videojuegos a nivel profesional. En un principio no fue más que un tonto sueño que no tuvo el apoyo de mi familia, pues ellos querían que estudiara una carrera universitaria. Me esforcé mucho y les demostré que mi talento me llevaría muy lejos, y fue en ese momento cuando las opciones de entrar a la escena profesional incrementaron. Poco a poco entendieron que esto no es un hobby, es un estilo de vida, una profesión”, asegura el gamer.

Felipe pertenece a Zeu5 Gaming, uno de los equipos profesionales más reconocidos a nivel nacional, que está conformado por seis jugadores (cinco titulares y un suplente), y con el que en este momento está participando en las semifinales del Logitech G Challenge y en el Circuito Nacional Colombia. Para lograr su objetivo, Felipe cumple una serie de horarios y planes específicos de entrenamiento, descanso y alimentación. Además, se alinea con el equipo en relación a la creación de estrategias de juego para que, combinando sus mejores tácticas y habilidades, puedan llegar a convertirse en los campeones nacionales de LOL, y representar a Colombia dentro de grandes encuentros internacionales.

Por temporadas, Felipe convive y entrena con sus compañeros de equipo en la gaming house, una casa diseñada especialmente para que los jugadores de videojuegos vivan y cumplan una serie de horarios de entrenamiento y de ejercicio físico. Cuando estos períodos terminan, el gamer trabaja desde su casa: “me despierto, me arreglo y a las 10:00 a.m. me reúno con el coach del equipo por más o menos dos horas para ver las repeticiones de juegos de otras regiones. Después almuerzo y juego otras dos o tres horas, a partir de las 4:30 p.m. y hasta las 11:30 p.m., empiezo a jugar “scrims” que son los partidos de entrenamiento que tenemos contra otros equipos y luego juego “soloQ” con gente aleatoria. Este es un deporte de mucha exigencia, entrega y compromiso. Yo recibo un sueldo mensual que me paga el equipo y, claro, cuando ganamos torneos recibo una bonificación extra”, explica Mendoza.

El equipo en el que actualmente juega el colombiano, Zeu5 Gaming, se creó a finales de 2017, cuando uno de sus fundadores, Esteban Zuleta, entusiasmado por el potencial de crecimiento de los e-sports en el país, decidió entrar a apoyar la escena competitiva con su marca de restaurantes Bit Burger. “Éramos un grupo de amigos que se reunía a jugar por diversión. Un día pensé en que debíamos aprovechar todo ese talento y el crecimiento de la escena de videojuegos en la región y fue así como junto con mi socio decidimos crear un equipo que tuviera a los mejores representantes de cada rol”, asegura Esteban Zuleta, fundador de Zeu5 Gaming.

El gaming se profesionaliza, los equipos también

Entre los infaltables para mejorar su desempeño, Felipe recomienda:

Un computador o televisor que entregue una excelente imagen en donde los colores no se pierdan, y los gamers puedan sentir que están dentro del juego.

Una silla cómoda para que un dolor de espalda causado por una mala posición no interrumpa las competencias.

Unos auriculares que entreguen un sonido increíble para poder escuchar a los enemigos que vienen al acecho y disfrutar de los entornos inmersivos, como el que ofrece los Logitech G633 por medio del 7.1 Dolby Surround Sound. Este periférico tiene un micrófono plegable con supresión de ruido para lograr una nitidez superior, para que sus compañeros lo escuchen fuerte y claro. Además, está hecho de materiales transpirables para poderlos usar durante largas jornadas de juego intenso y lavarlos después.

Un mouse especial para gaming que cuente con un sensor óptico avanzado para máxima precisión de seguimiento, perfiles de juego personalizados y pesas reposicionables como el Mouse para gaming Logitech G502.

Un teclado diseñado para mejorar la experiencia táctil y ofrecer un tiempo de respuesta 4x más rápido que los teclados estándar como el Teclado para gaming RGB Logitech G213. Este dispositivo también cuenta con cinco zonas de iluminación RGB, para ayudar a diferenciar los grupos de teclas que son importante para cada juego.