PayPal apuesta por la innovación

Nacida en el corazón del valle del silicio (San José, California), PayPal está próxima a celebrar dos décadas de innovación en los sistemas de pagos en línea. Desde su fundación ha sido una organización en constante cambio, que busca habilitar los pagos a través de diferentes plataformas como páginas web, Apps, teléfonos móviles y ahora redes sociales y medios de pago sin contacto.

“Llegamos a números récord de nuevas cuentas de clientes en nuestra plataforma al democratizar los servicios financieros para los consumidores y las capacidades de para los comerciantes”, dijo Bill Ready, vicepresidente mundial de Operaciones.

Las cifras son el reflejo de esta dinámica. La compañía tuvo un crecimiento en ventas de 2016 a 2017 del 21%, aumentó el volumen total de pagos en 27% y creció el volumen de pagos móviles en 52%.

En cuanto a innovación, el Innovations Showcase en San José, es una ventana hacia un nuevo panorama de pagos que muestra los productos que ofrecen a comerciantes de todos los tamaños para ayudarlos a adaptarse y crecer en un ambiente digital.

“Cualquiera que sea el cambio: la proliferación de dispositivos móviles; la fragmentación de los tipos de pagos; la digitalización del dinero: PayPal está listo para la disrupción” añadió el directivo.

“Somos este puente entre todos los actores de la cadena: establecimientos, bancos y consumidores. Crear múltiples conexiones para generar una nueva economía. Dar más flexibilidad y capilaridad a las transacciones es el objetivo” añadió Nathan González, director global de P2P (servicio de transferencia de dinero –envío y recibo).

“Latinoamérica es un mercado en crecimiento donde aumenta la penetración de dispositivos y el uso de internet, pero la bancarización en algunos lugares es baja, así que es necesario facilitar el comercio y las transacciones, con servicios digitales y educación”, agregó.

Bill Ready explicó que una de las innovaciones ha sido One Touch, que ayuda a reducir las barreras de las compras en línea al permitir que los usuarios mantengan su sesión iniciada para que puedan realizar sus pedidos de forma fácil, rápida y confiable, sin compartir su información financiera. “Hoy, las compañías han sido capaces de identificar de forma exitosa a las personas, gracias al aprendizaje automatizado, el seguimiento detallado de uso y los hábitos del usuario. Esto ayuda a crear coincidencias en los patrones de conducta y a lo largo del tiempo, los consumidores refuerzan el valor de esta característica. One Touch de PayPal se ha convertido en uno de los productos que más rápido se han adoptado en la historia de esta empresa. Hoy, 92 millones de usuarios han optado por esta experiencia para realizar pedidos, a nivel mundial. Al final del primer cuarto fiscal del 2018, más de 8.6 millones de comercios tienen la opción de usar One Touch”.

En cuanto al futuro, Mike Todasco, director del Innovation Lab, destacó proyectos en blockchain, realidad virtual y robótica. “Estas son tres iniciativas foco, pero su puesto, hay otras tendencias que estamos incorporando, como Inteligente Artificial, realidad virtual y drones. Esta es una industria muy dinámica, por lo cual, vamos conformando grupos de investigación que al final convergen y colaboran”, explicó.









Para finalizar, Jim Van Over, presentador del área Showcase room, explicó que el futuro de los pagos será altamente influenciado por las nuevas tecnologías. Por ejemplo, mostró como las plataformas de pago ya usan en ambientes de realidad virtual, no solo para explorar y comprar, sino que también exista la posibilidad de pagar con sólo un gesto; el blockchain, para conocer la fuente, identidad, credenciales y derechos digitales para que sean guardados de forma segura con tecnología de registro contable, en diferentes industrias, desde la aeroespacial hasta venta al detalle, y la biometría, como reconocimiento de voz, escáner de huella digital y la identificación facial, que han sido rápidamente adaptados a la tecnología de pagos y los consumidores los están aceptando alrededor del mundo.