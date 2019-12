One Piece World Seeker, listo este fin de semana

Con la invitación a unirse a Trafalgar Law, el capitán, el doctor de Heart Pirates y al joven y aventurero Roule, mientras viajan a Sky Island, los seguidores de este título ya pueden disfrutar el tercer paquete DLC de One Piece World Seeker disponible desde este 20 de diciembre.

Roule quiere ser el mejor aventurero de la historia y está decidido a crear un mapa de todo el mundo. Law decide llevar a Roule a Sky Island para ayudarlo a cumplir su sueño… ¡pero surgen problemas en las nubes!

One Piece World Seeker es un juego de acción y aventura basado en la icónica serie ONE PIECE y actualmente está disponible para PlayStation 4, XBOX One y PC a través de STEAM Únete a Luffy y al resto de los Piratas de Sombrero de Paja en la primera aventura a mundo abierto de ONE PIECE, lo que permite a los jugadores aventurarse en áreas ininterrumpidas y expansivas para experimentar una historia épica.