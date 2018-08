Nuevo modelo de liderazgo 3P

En la actualidad se habla de cómo las nuevas tecnologías se han incorporado en el mundo de los negocios, pero sobre todo cómo a partir de esta era digital se han tejido nuevas estrategias para que las organizaciones sean más eficientes y cercanas a su público objetivo. Sin embargo, esto no es suficiente para mantenerse a la vanguardia de la competencia disruptiva.

El concepto de liderazgo ha cambiado con el tiempo, ya que su premisa en el pasado estaba basada en la dirección autoritaria e inflexible, enfocada en crear grandes estructuras funcionales y mecanismos de control, así como en la obtención de resultados, y no en crear una democracia más participativa dentro de la organización que pueda generar mayores beneficios para el negocio.

En este contexto la concepción de liderazgo se une de manera inherente a la transformación. Los líderes de este mundo hiperconectado son mucho más abiertos a la cultura de la innovación y tienen poca resistencia al cambio dentro de la organización, son capaces de efectuar y dirigir el cambio.

No obstante, según el estudio ‘Talk the Talk’, elaborado por Right Management de ManpowerGroup en 15 países, el compromiso y rendimiento de los líderes actuales aumenta cuando se incorporan a la cultura corporativa una serie de conversaciones sobre sus carreras profesionales.

“El papel del líder es clave en los resultados de un equipo. Las conversaciones sobre la carrera profesional son una herramienta de alto valor que implica un cambio en el estilo de liderazgo de las organizaciones, aunque claramente es muy poco utilizado dentro de ellas. Esta práctica ayuda a las empresas a atraer a los mejores profesionales, hacer que se comprometan con la compañía y se fidelicen, además de fomentar que se responsabilicen de su propio desarrollo profesional, una oportunidad única para marcar la diferencia como compañía que apuesta por el talento”, afirmó Patricia Vargas Rojano, gerente de Right Management para Colombia.

Las organizaciones que están enfocadas en desarrollar las habilidades y capacidades de sus líderes permiten el aumento de creatividad e innovación en el trabajo, lo que puede llegar a ser una ventaja competitiva al mejorar los resultados, atraer y retener el talento, pero principalmente al alcanzar el éxito organizacional.

El desafío de las organizaciones entonces radica en cambiar la mentalidad de control, regida por la burocracia, para que puedan centrarse en un liderazgo que esté alineado con la era que vivimos. Es momento de reflexionar sobre qué es lo que constituye un liderazgo eficaz en la era actual, en la que la humanidad tiene más que nunca la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Por eso la llamamos “era humana”, en ManpowerGroup.

Para ello Right Management de ManpowerGroup la fórmula para está basada en el modelo 3P de liderazgo: personas, performance y propósito.

Personas: los líderes juegan un papel importante en toda compañía, pues acompañan a las personas a alcanzar un mismo objetivo, en el cual se propende por la unidad en el equipo y se establece una orientación constante encaminada a la prosperidad del negocio. Esa es la labor de un líder. Por eso las compañías deben invertir en desarrollar a sus directivos e Identificar el talento con mayor potencial para el liderazgo.

Performance: el líder debe alcanzar resultados significativos para el negocio; sin embargo, también debe estar alineado con las estrategias de manejo de las personas y con desarrollar el talento de cada uno de los involucrados en su equipo. Es decir, los líderes no solo deben estar enfocados en cumplir las metas asignadas y en convertirse en jefes tiranos, sino por el contrario, estos altos ejecutivos debe ser fuente de inspiración para sus equipos de trabajo.

Propósito: una visión y un propósito sin duda deben estar acompañadas por el factor más importante: el ser humano. Por tanto, las personas deben sentir alineación con los propósitos de la compañía y viceversa.

Para concluir, el modelo de liderazgo 3P ha sido perfeccionado, ofreciendo un enfoque práctico a través de la definición de un conjunto de herramientas que permitirán a las organizaciones alcanzar un impacto empresarial óptimo, con una inversión efectiva de los recursos. Estos aspectos son: evaluar a los facilitadores inherentes; desarrollar capacidades que se puedan explotar; inspirar el talento; acelerar el rendimiento y ganar a partir de la definición de los indicadores clave de rendimiento (KPIs).