Nuevo director Comercial de BGH Tech Partner

Carlos Gustavo Arrieta Delgado fue designado director Comercial de BGH Tech Partner, compañía que se dedica a desarrollar e integrar soluciones tecnológicas. Con oficina en Bogotá, reportará a Andrés Alexander, vicepresidente de Clúster Andino y Centroamérica.

En su nueva posición, tendrá la responsabilidad de desarrollar la estrategia comercial de la compañía, maximizar las oportunidades junto a sus socios de negocio y acelerar su crecimiento, a medida que continúa la expansión en la región.

Arrieta cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en la industria tecnológica. Anteriormente, ocupó diversos puestos directivos en compañías orientadas a la transformación digital de negocios.

Es ingeniero Mecánico de la Universidad América, cuenta con una especialización en desarrollo gerencial (University Of California IRVINE Extension & ADEN International Business School) y otra en gestión comercial (The George Washington University School Of Business). Además, tiene un MBA en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid & ADEN Business School, con énfasis de dirección estratégica. Está casado, tiene dos hijos y le gusta jugar golf.

“El crecimiento sostenido que viene mostrando BGH Tech Partner desde hace algún tiempo y su consecuente expansión regional, la convierten en una compañía muy atractiva para la industria. Mi mayor desafío será profundizar este desarrollo y fortalecer los vínculos con clientes, partners y socios estratégicos para consolidar el negocio” afirmó Arrieta.

“Actualmente, Colombia está atravesando un impulso tecnológico muy importante y, al ser nuestro principal mercado dentro del clúster, queremos ayudar a las compañías y organismos públicos a avanzar en su transformación digital. Estamos confiados en que Carlos nos brindará un gran aporte para continuar en este camino”, concluyó Alexander.