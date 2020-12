Nuevo capítulo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Convierte a Computerworld Colombia en tu fuente de noticias tecnológicas.

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. anunció que una actualización de contenido gratuita y los primeros personajes DLC ya están disponibles para Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Los jugadores ahora pueden continuar su viaje hacia la gloria del fútbol en el nuevo capítulo de la historia en Captain Tsubasa: Rise of New Champions EPISODE: NEW HERO, que enfrenta a Tsubasa Ozora contra uno de sus mayores rivales, Otomo Middle School. Esta actualización gratuita también ofrece un nuevo modo de asistencia, que mejorará las capacidades de los jugadores en el campo y equilibrará los ajustes de los modos VERSUS y ONLINE VERSUS.

Además, los tres nuevos competidores que se unirán a la contienda: el “príncipe sueco” Stefan Levin de Suecia, el “luchador de Muay Thai” Singprasert Bunnaak de Tailandia y el “Guardián de Milagros” Ricardo Espadas de México, ahora están disponibles a través del Pase de Personajes o para compra individual.

Estos competidores internacionales son los primeros de los nueve personajes que se lanzarán como parte del Pase de Personajes de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Puede ver un avance que muestra el nuevo arco narrativo y los nuevos personajes jugables en acción en este enlace: https://youtu.be/AUeFvuaYWP4

Captain Tsubasa: Rise of New Champions es un juego de fútbol de estilo arcade lleno de acción que presenta una historia emocionante, tomas exclusivas y una jugabilidad acelerante.

Basado en la reconocida serie de manga / anime Captain Tsubasa, el juego narra las hazañas atléticas de Tsubasa Ozora mientras demuestra su amor por el juego y avanza a través de las múltiples ligas de fútbol.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ya está disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de STEAM.