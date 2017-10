El mundo se expande y la conectividad marca la pauta. Se espera que para el 2020 haya 50 mil millones de dispositivos o sensores conectados a las redes; los datos asociados crecen exponencialmente. En estas circunstancias, la seguridad se vuelve un problema complejo y de carácter prioritario.

NETESCOUT, de acuerdo con Michael Szabado, COO de la firma, tiene como objetivo “Entregar la transformación digital con el compromiso de seguridad para las redes de las empresas y los proveedores de servicios. La base está en los datos que deben ser tratados de forma inteligente; hablar de Smart Data significa comprender lo que es el tráfico de datos para poder dar un servicio eficiente y seguro. Además, tenemos que buscar el aseguramiento en la prestación de servicios y en el control de la ciberseguridad para poder garantizar la confiabilidad de los negocios. Asegurar tanto la red como las aplicaciones”.

“Manejamos demasiados datos, generalmente fraccionados, en varios lugares y por solicitud de mucha gente. Esto aumenta la complejidad del problema, teniendo en cuenta que la confiabilidad mejora la experiencia del usuario”, manifestó Szabado al referirse al reto de dar protección a través de los innumerables componentes de una transmisión.

De acuerdo con el ejecutivo, la nube disminuye la visibilidad y aumenta el riesgo; es necesario realzar esta visibilidad con base en la confiabilidad.

Uno de los retos es compaginar la escalabilidad con la seguridad; en un mundo en crecimiento, es común la anexión de nuevos componentes, nuevos usuarios y nuevos dispositivos (IoT), por lo que los sistemas se ven expuestos a otras vulnerabilidades. Si bien, la seguridad debe estar al frente y ser parte de los nuevos componentes, no hay que olvidar que tenemos que proteger el kernel del sistema, hacerlo inexpugnable; esto, dentro de los parámetros de la virtualización y la prestación de servicios en la nube.

Diversas tácticas suelen ser aplicadas, por ejemplo, la segmentación de acuerdo con parámetros adecuados al tipo de organización y de red, o la cuarentena, para aislar los componentes con problemas y no contaminar el resto de la red. Esto, cuando no hay seguridad suficiente en los dispositivos de entrada. Entre menos riesgo haya en la puerta, mayor facilidad para manejar la seguridad interna. Un ejemplo sería la segmentación de los electrodomésticos para que no interfieran con la seguridad de los datos. Todas las direcciones IP deben ser monitoreadas; cada nuevo dispositivo debe ser integrado dentro de las medidas de seguridad establecidas.

Una política de seguridad debe comprender el crecimiento. Hay que entender que los “enemigos” de la seguridad son el rendimiento y la usabilidad del sistema: entre más controles haya, mayor dificultad en la operatividad y menor rendimiento del sistema.

La nube representa un reto ya que diluye el control de los componentes del sistema; además, hay una interacción entre múltiples nubes y diversas plataformas que debe ser tenida en cuenta al fijar políticas de seguridad. Las nubes híbridas son un buen ejemplo de ello, ya que combinan la inseguridad inherente a las nubes públicas, con las posibilidades que ofrecen las nubes privadas.

La seguridad debe responder al reto de la proliferación de Apps y la facilidad que ofrece DevOps, por ejemplo, ya que presentan oportunidades de injerencia en los componentes del sistema. Cada dispositivo, sensor, usuario, son ventanas que habilitan la penetración del lado oscuro de la tecnología. La virtualización de la seguridad nace de una protección real del kernel del sistema y su traslado a la red para cubrir todo el ecosistema.

“No podemos obviar el hecho de que existe una interdependencia entre todos los sistemas; hay una conexión entre ellos y si se logra entrar en uno, es probable que se pueda entrar en todos; así que la seguridad del eslabón más débil es la seguridad de todo el sistema, independientemente de la plataforma de cada uno de ellos. Los ataques se incrementaron a una rata del 68% anual durante los últimos cinco años”, comentó Brian McCann, presidente de la unidad de negocios de seguridad de Arbor/Netescout; “aumentan en volumen, complejidad y capacidad”, de acuerdo con el ejecutivo.

Comentarios

comentarios