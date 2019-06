Net2Phone ampliará canales

Colombia representa 20% del mercado en la región para Net2Phone, que tiene presencia en más de 100 países y cuenta con 200 canales en Colombia, que ofrecen cobertura en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Para Net2Phone, empresa especializada en la prestación de servicios VoIP en la nube, y que hace parte del grupo IDT, “Colombia es uno de nuestros mercados más fuertes, pues hoy representa un 20% de nuestras operaciones en Latinoamérica. La meta es crecer a 400 canales de distribución, para este 2019”, manifestó Fabio Szuldiner, gerente de negocios de Net2Phone.

Según Szuldiner, el hecho no es simplemente vender tecnología, sino ser consultor para lograr ventas efectivas que impacten la rentabilidad del canal. “En nuestro caso concreto, por ejemplo destaco que no exigimos exclusividad a nuestros canales, lo que se convierte en una ventaja para ellos, quienes a cambio de verse restringidos para manejar solamente marcas relacionadas entre sí, de nuestra parte tienen la libertad de ofrecer servicios como la Central Virtual en la nube como un plus para complementar sus portafolios”.

“Esta estrategia de negocios nos ha reportado un éxito con la comercialización de esta Central Virtual en la nube, que hoy se constituye en una de las soluciones estrella en ventas por el margen de rentabilidad que ofrece a los canales, gracias al importante porcentaje de retorno, según el plan contratado por cada cliente final”, asegura Szuldiner.

En este sentido, el gerente de negocios de Net2Phone, afirma que muchas veces, los factores en la importación, la fluctuación del dólar y la demanda del momento, pueden llevar al éxito o al fracaso del negocio. En uno de sus consejos, manifiesta que “En Colombia la ley de financiamiento trajo consigo beneficios para las empresas naranja que contempla la apertura de operaciones de Pymes especializadas en el segmento de tecnología, las cuales pueden estar exentas de renta dentro de los 10 años siguientes a partir de la vigencia de esta ley. Las actividades que permitirán la generación de esta renta exenta son el diseño, desarrollo, producción, enajenación, comercialización o licenciamiento de nuevas tecnologías de la información elaboradas en Colombia, así como la explotación de recursos informáticos físicos o intangibles desarrollados en el país a partir de la prestación desde el territorio nacional de los servicios de big data, hosting y cloud computing”.