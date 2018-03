Motorola Solutions adquiere a Airbus DS Communications

Motorola Solutions anunció que ha completado la adquisición de Plant Holdings, Inc., titular del negocio de Airbus DS Communications, de Airbus Defense and Space, Inc., filial indirecta de Airbus SE.

Airbus DS Communications es una empresa líder en el aprovisionamiento de software de centros de comando para gestión de llamadas de emergencia en Norteamérica. La serie VESTA® de la empresa, es una solución integral de gestión de llamadas 911 basada en una arquitectura de software flexible y abierta, misma que también ofrece “texto a 911”, mapeo, estudio analítico y administración de datos, proporcionando a los clientes una estrategia de transición integral de sistemas legados, a un sistema 911 de próxima generación unificado y basado en estándares.

La adquisición de Airbus DS Communications fortalece el portafolio de software para centros de comando de Motorola Solutions y la serie Software Enterprise de la empresa.

Airbus DS Communications tiene su sede en Temecula, California. Los términos de la transacción no fueron divulgados.