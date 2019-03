Modernización TIC potenciará el turismo y el comercio de Girardot

La capital turística de Cundinamarca, Girardot, fue el escenario de la decimosexta socialización del proyecto de ley de modernización del sector TIC, en la que participaron el viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de las TIC, Iván Mantilla, junto con William Tovar, presidente de la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama.

Ante un auditorio de cerca de 80 personas, Mantilla habló de las oportunidades que traerá la iniciativa para este municipio y Cundinamarca, departamento que ocupa el primer lugar del país según el índice de innovación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

De hecho, Cundinamarca tiene una de las mejores capacidades de descarga de internet de banda ancha (cerca de 5 Mbps), lo cual le permite a los emprendedores y empresarios aumentar sus ingresos en actividades turísticas y comerciales.

Según el viceministro, “con una mejor capacidad de internet, aumentará la oferta y el consumo de productos locales, y los empresarios tendrán la oportunidad de hacer crecer sus ingresos a través de herramientas de comercio electrónico. Hay que ver la tecnología como un medio para hacer las cosas posibles”.

Pero no solo eso: Mantilla agregó que el proyecto también facilitará el derecho a la información. “En Colombia, hay nueve millones de personas que no tienen acceso a los medios locales, por lo cual no tienen cómo enterarse de lo que sucede en el país. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de los medios, especialmente los públicos, porque son una manera de cerrar la brecha digital”.