Mercado laboral para el 2019

Sectores como energético, petróleos y minería serán los que representen nuevos retos, tanto para las compañías como para los empleados debido a la demanda de perfiles poco comunes como lo son los desarrolladores de negocios, importadores, generadores de convenios, entre otros.

Después de un comportamiento relativamente lento en el mercado laboral, debido a múltiples razones como elecciones presidenciales y el mundial de fútbol, las proyecciones hacia 2019 son positivas pues se evidencia la reactivación de búsqueda de talentos en mayor escala, así como nuevos cargos a ejecutar.

Tras los 100 primeros días de mandato del presidente Duque, y a pesar de la alta incertidumbre en el país, acompañada del bajo crecimiento económico durante el año, los analistas prevén un crecimiento importante en el comportamiento del mercado laboral colombiano para el próximo año.

De acuerdo a Alejandro Arévalo, Country Manager de DNA Human Capital, “a partir de febrero y marzo del próximo año se podrá evidenciar la reactivación de búsquedas para nuevas contrataciones en el país, partiendo de las nuevas industrias que se implementarán a raíz de los nuevos planes de gobierno”

En términos de contratación laboral, 2017 fue considerado como uno de los años con menos movimiento, debido al comportamiento económico del país, al cuál se le unió 2018 por temas coyunturales. “Las compañías fueron prudentes durante el año en términos de contratación, en todos los sectores. No hubo grandes cambios en las estructuras y tampoco nuevas inversiones. Para 2019 esperamos que lo que se pausó y se detuvo se materialice y los planes se ejecuten lo que nos permitirá tener un año muy movido en contrataciones de compañías que ya están en el país y el ingreso de nuevas que aporten al crecimiento”, aseguró el experto de DNA Human Capital

En ese sentido, se espera que sectores como consumo masivo, el cuál ha sido uno de los más afectados en los últimos dos años, se reactive con el ingreso de nuevas compañías. “Veremos cómo muchas compañías en el sector reiniciarán sus procesos de contratación, luego de cerrar su año fiscal. Esperamos que el crecimiento se de en un 8% gracias a la llegada de marcas internacionales que traen inversión”, aseguró Arévalo.

Por su parte, el sector energético será uno de los más movidos del año gracias a los planes de gobierno. “El sector energético será uno de los que más jale nuevas contrataciones. No solo de cargos tradicionales sino de nuevos cargos que significarán un nuevo reto para los profesionales del área”, afirmó Arévalo.

A él se unirán el de petróleos y minería, los cuáles se renovarán después de la crisis. “En el sector de petróleos veremos un fenómeno de reestructuración. No habrán como tal nuevas cargos sino que las compañías se rearmarán tras las numerosas salidas que tuvieron que afrontar durante la crisis. Caso contrario al sector energético donde si veremos nuevos cargos. Ahí vamos a tener demanda de perfiles no comunes como lo son desarrolladores de negocios, importadores, generadores de convenios, nuevas plantas, cargos completamente nuevos”, asegura Arévalo.

Lo anterior significa un nuevo desafío para candidatos, empresas y reclutadores pues se trata de la necesidad de contar con nuevos perfiles, actualmente inexistentes. De acuerdo al experto de DNA Human Capital, la contratación de estos nuevos cargos requerirá el estudio no sólo de conocimientos básicos sino de habilidades que le permitan a los candidatos desarrollarse profesionalmente. “Para estos nuevos perfiles no se pone como prioridad el conocimiento técnico o experiencia previa al cargo porque no la hay. Aquí nos enfocaremos más en las habilidades y el potencial que tenga la persona para aprender”

Finalmente, en caso tal de perder su empleo en el último mes del año, Arévalo enfatiza en la importancia de la preparación. “Si corrió con la mala suerte de salir en el último mes del año lo que debe hacer es aprovechar el tiempo para prepararse muy bien. El primer paso es conocer su perfil, saber para qué es bueno y lo que le puede ofrecer a una empresa. Después de este periodo, reactive la búsqueda, amplíe su networking, aplique a ofertas activas y busque ayuda de compañías especializadas en recolocación. Cuando una persona se apoya en una compañía para reincorporarse se puede reducir el tiempo entre un 40 o 50%.”