Mercado de operadores de Estados Unidos se reacomoda

5G, movilidad, datos y servicios IoT, están impulsando cambios en los operadores para invertir y competir en el sector de telecomunicaciones.

En este escenario, fue aprobada la fusión, valorada en más de US$26.000 millones, entre los operadores T-Mobile y Sprint, después de llegar a un acuerdo que implica varias condiciones por parte de las empresas que harán la transacción.

Un juez federal de Estados Unidos aprobó la adquisición de Sprint Corp por parte del proveedor de equipos inalámbricos T-Mobile US Inc, rechazando un reclamo de estados como California y New York, que aseguraba que el acuerdo violaría las leyes antimonopolio y elevaría los precios.

En cuanto a las condiciones que impuso la ley, está que deben vender las marcas prepago de Sprint al operador Dish. “Un acuerdo negociado por el Departamento de Justicia plantea que Dish, que se ha mantenido en redes aéreas valiosas, construya una red 5G para clientes de teléfonos celulares. Para ayudarlo a comenzar, T-Mobile venderá las marcas prepagas de Sprint a Dish y le dará acceso a la red del operador combinado durante siete años”, cita The Wall Street Journal.

“Con esta fusión y la desinversión que la acompaña, estamos ampliando la producción de manera significativa al garantizar que grandes cantidades de espectro actualmente sin uso o infrautilizado se pongan a disposición de los consumidores estadounidenses en forma de redes 5G de alta calidad”, dijo Makan Delrahim, jefe antimonopolio del Departamento de Justicia, al The Wall Street Journal.

Esta combinación se daría entre la empresa número tres por número de suscriptores (T-Mobile) y la número cuatro en el mercado (Sprint), lo que algunos consideran que elevará los precios para los consumidores. La razón es que más del 95% de los clientes estadounidenses de telefonía celular se concentrarían en tan solo tres operadores de EE.UU. Los otros dos titanes son Verizon Communications y AT&T, quienes tienen aproximadamente 100 millones de clientes cada uno.