Mensajería para grupos de trabajo

Para facilitar los procesos de comunicación empresarial, tanto al interior como al exterior, y la integración de estos con Office 365, Azure e inteligencia artificial, Microsoft desarrolló Kaizala, una aplicación de mensajería que trabaja por mejorar el rendimiento y eficiencia de sus colaboradores a través de diversas características diseñadas para ambientes laborales.

Algunas caraterísticas que tiene la plataforma son:

Posibilita el intercambio de documentos de manera sencilla y organizada.

Da la oportunidad a los grandes grupos de personas mantener niveles de jerarquía con grupos dentro de grupos, y brinda la oportunidad de que el usuario administrador ordene la manera en que los mensajes se envían y organizan dentro del mismo.

Permite hacer uso de acciones predeterminadas para cubrir diferentes necesidades de la organización como: anuncios, cuestionarios, sondeos, asignación de tareas, votaciones rápidas, convocatorias de reunión y solicitudes de geolocalización.

Habilita la asignación de tareas y permite hacer seguimiento a estas según su estado, localización y distancia.

Aplica un método de seguridad como la criptografía punta a punta, brindando una mayor seguridad de la información interna o externamente.

Adicional, la aplicación también está diseñada para mercados emergentes, brindando un servicio adaptado a redes móviles lentas (2G) y ocupando poco espacio de almacenamiento en los dispositivos, de forma que todas las compañías pueden hacer uso de esta herramienta.





Los administradores pueden elegir quién ve y responde a las acciones en cada grupo de conversación, de modo que cuando se envía algún comunicado, anuncio o convocatoria, las respuestas direccionadas a este no saturan a los usuarios que no están involucrados en ese proyecto y, al momento de ser retirados de un grupo, la información no se mantendrá en el equipo del usuario y será borrada para evitar posibilidades de acceso y difusión.

La app de Kaizala básica es gratuita para todos los usuarios de Android e iOS. Para utilizar las herramientas más avanzadas, como las estadísticas, se ofrece una versión Pro que puede ser adquirida mediante la suscripción a Office 365.