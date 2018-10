Mastercard se suma a League of Legends

Riot Games presentó a Mastercard como su primer patrocinador mundial y proveedor exclusivo de servicios de pago para de los eventos internacionales de League of Legends, entre ellos el Mid Season Invitational, el evento All- Stars y el Campeonato Mundial de League of Legends.

Con 14 ligas profesionales, 113 instituciones deportivas, más de 850 jugadores profesionales de tiempo completo y millones de seguidores en todas las latitudes, League of Legends es uno de los esport más importantes del planeta. Esta alianza lo equipara a eventos como el PGA Tour, las Grandes Ligas de Béisbol, el Abierto Británico de Golf, el Abierto de Australia, la Copa del Mundo de Rugby y la Liga de Campeones de la UEFA, también apoyados por Mastercard.

“Hemos recorrido un largo camino desde el momento en que abrimos nuestras primeras ligas y el término “esports” era comentado con escepticismo: hasta ahora, cuando el partner de la UEFA Champions League y el PGA Tour, decide trabajar con nosotros a nivel global”, comentó Raúl Fernandez, gerente regional de Riot Games para América Latina. “Para los fans el valor en forma de activaciones y contenido va a ser evidente muy pronto. Para los jugadores profesionales, instituciones, medios especializados y demás actores del ecosistema de esports demuestra que tanto Riot como el mundo ven los esports como algo más que una moda o una herramienta promocional.”

De hecho Mastercard ya ha anunciado algunas experiencias exclusivas para sus clientes en el marco del Campeonato Mundial de League of Legends, que serás accesibles a través de su portal priceless.com.

“La popularidad de los esports son un fenómeno que continúa creciendo. Sus seguidores están a la par de los seguidores de cualquier evento deportivo masivo en cuanto a entusiasmo y energía”, añadió Raja Rajamannar, director de mercadotecnia y comunicaciones de Mastercard. “Nuestra plataforma Priceless se creó para conectar a la gente a través de sus pasiones. Estamos emocionados de ofrecer experiencias y beneficios al esport más grande del mundo, tanto dentro del juego como a los millones de aficionados de League of Legends que ven y asisten a los torneos cada año.”

Con nueve años de historia y una trayectoria de romper records de audiencia en cada edición, el Campeonato Mundial de League of Legends es el escenario perfecto para lanzar esta alianza. En 2017 un solo juego, este evento tuvo una audiencia de 80 millones de espectadores únicos, cifra que supera a la de la gran mayoría de espectáculos deportivos y de entretenimiento.

Con respecto a las implicaciones regionales de esta alianza, el ejecutivo de Riot anticipó: “Localmente estamos trabajando con marcas de alto nivel, el acuerdo con Coca Cola y Movistar como patrocinadores de la Final Latinoamérica son una muestra de ello. Sabemos que la confianza de las marcas regionales en los esports va en crecimiento y esto construye hacia nuestra visión de una escena de League of Legends en Latinoamericana con alto nivel competitivo y sostenible por muchos años”.