Más embajadores para “We’re All Gamers”

HyperX anunció la expansión hacia Francia, Alemania, Reino Unido y la región nórdica de su campaña We’re All Gamers (Todos somos gamers), que incluye a una nueva serie de reconocidos embajadores de marca europeos.

La campaña, que se transmitirá en línea y digitalmente en las plataformas residenciales, incluye a Post Malone, Raphaël Varane, Marco Reus, Dele Alli, Casemiro, Shroud, Pokimane y Rush de Cloud9. Asimismo, exhibirá una ilustración del espíritu de juego de cada una de las personalidades participantes.

El objetivo de la campaña no es solo recordar la marca de productos para videojuegos con 16 años de existencia, sino también desafiar el estereotipo del gamer. Los famosos rostros que aparecen en la campaña son conocidos por otros talentos, pero todos comparten la misma pasión por los videojuegos.

La campaña We’re All Gamers está diseñada para integrarse en el mundo actual de dos pantallas, donde se ve la pantalla grande y se baja la vista hacia el dispositivo móvil. “Me emociona convertirme en embajador de HyperX. Me encantan sus productos y los uso desde hace tiempo, por lo que ser embajador de la marca era lo lógico. Espero seguir trabajando con ellos en el futuro”, Dele Alli, futbolista del Tottenham y de la selección nacional de Inglaterra.

“HyperX y yo tenemos algo en común: tomamos cualquier desafío en serio. Siempre que juego con los accesorios de HyperX me doy cuenta de que son la herramienta más fiable y perfecta para vivir la experiencia de los videojuegos. Es por eso que me identifico con la marca”, Casemiro, futbolista europeo y jugador de la selección nacional de Brasil.

“Los videojuegos se han convertido en una parte muy importante de mi vida cotidiana: desde jugar en mi teléfono móvil y en casa hasta jugar unas cuantas horas de FIFA con mis amigos después de entrenar. Me entusiasma que la gente conozca mi espíritu de gamer y que me vea de otra manera completamente diferente”, Marco Reus, futbolista del Dortmund y de la selección nacional de Alemania.

“Me alegra incorporarme a la familia HyperX y unirme a este asombroso grupo de embajadores talentosos. Los videojuegos son parte de mi vida cotidiana y me ayudan a desconectarme cuando no estoy entrenando o jugando futbol. Por lo tanto, me alegra representar una marca en este espacio con productos de tan alta calidad”, Raphaël Varane, futbolista europeo y jugador de la selección nacional de Francia

HyperX apoya a todos los gamers. Sin importar que jueguen en consola o PC, que sean futbolistas, streamers populares, profesionales de eSports o incluso íconos musicales, la emoción del juego es lo que verdaderamente los une, y HyperX les ayuda a jugar a su máximo nivel. La campaña global integrada We’re All Gamers del 2019 será la primera de muchas actividades nuevas para promover la marca HyperX entre los consumidores y los públicos de estilo de vida.