Mantén tu reloj limpio y en buenas condiciones

El mundo está atravesando una pandemia global, lo que nos pone el desafío de ser cuidadosos hasta en el más mínimo detalle, cuidando nuestra salud y la de quienes nos rodean.

Esta situación implica cumplir las normativas indicadas por el gobierno nacional, entre ellas respetar la cuarentena obligatoria y salir de casa lo menos posible. También nos plantea un desafío total para nuestra vida cotidiana, en la que debemos ser cuidadosos con la limpieza de todos los objetos con los que interactuamos a diario, como por ejemplo un reloj.

Este objeto se ha convertido para muchas personas en un aliado fundamental para pasar e invertir tiempo en casa, por ejemplo, al realizar rutinas de ejercicio a través de clases online. Así sea para esta actividad o también para el simple hecho de coleccionarlos y mantenerlos en su estuche, la realidad que actualmente vivimos nos pone en el desafío de tener cuidados de limpieza especiales con ellos. Todos debemos aprender a cuidar un objeto que tiene historia, que representa cientos de estilos y que nos acompaña en muchos casos hace más años que un celular y por supuesto, ayuda a que no nos atrasemos y mantengamos el ritmo en un mundo caótico.

Para garantizar que nuestro reloj siga siendo un aliado crucial en los días de cuarentena, sea cual sea nuestra actividad en casa, G-SHOCK, de Casio, comparte algunos consejos y cuidados que se deben tener con los relojes con el fin de prolongar su uso y asegurar su limpieza.

Limpiar periódicamente la caja con las piezas móviles bien cerradas

Se recomienda realizar la limpieza de los relojes, al menos una vez al mes. Mezclando agua y jabón neutro, colar la solución, y secarlo. Es recomendable desde ya utilizar un buen jabón para el lavado. De esta manera, podrás conservar su brillo y las características estéticas del reloj. En caso de que la correa sea de cuero, evite que entren en contacto con agua, con sustancias grasas o con cosméticos así como a una exposición muy prolongada de sol para evitar el desgaste o la pérdida de color.

Utiliza siempre un paño o material suave al limpiarlo para evitar residuos químicos o agua. Si su reloj es resistente al agua (DIVER’S WATCH) que resisten hasta 200 metros de profundidad, usa un paño completamente seco y suave para limpiar correctamente la caja y la correa, evitando la suciedad excesiva.

Controles de hermeticidad

Es importante realizar controles periódicos cada año o cada dos años si se practican deportes en contacto con el agua. Este servicio se puede encontrar en los centros de atención de G-SHOCK.

Cambio de pila

Los técnicos especializados conocen la mejor forma para sustituir las piezas originales. La línea de relojes RANGEMAN o GULFMASTER de G-SHOCK, tienen tecnología “Tough Solar” que implementa un panel de celdas solares para cargar la batería de litio instaurada en el reloj, los relojes que no poseen este sistema de carga solar, vienen una batería pre-cargada con una duración entre 2 y 10 años.

Aléjelo de magnetismo (relojes mecánicos)

Es una fuerza que casi no se tiene en cuenta, pero que puede acelerar el movimiento del calibre del reloj, si se percibe algún desfase en su funcionamiento, es posible que esté magnetizado; exponer los relojes a smartphones, televisores y otros electrodomésticos, altera su funcionamiento. Sin embargo no es de alarmarse, no se dañan considerablemente y se pueden volver a desimantar.

Periodicidad cambio de correas y periodicidad de cambio

De acuerdo a expertos se recomiendan los siguientes plazos:

Correas de piel: Cada 12 meses

Correas de resina: Cada 5 años

Correas de metal: Cada 10 años